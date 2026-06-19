Завершение операции по взятию Нового Донбасса открывает путь для дальнейшего продвижения группировки «Центр» в направлении Доброполья

Во время успешного штурма города Новый Донбасс в ДНР, военнослужащие 177-го гвардейского полка морской пехоты из группировки войск «Центр» эффективно использовали разведывательные беспилотники для выявления огневых точек противника в лесополосах и блиндажах. Эти объекты были оперативно ликвидированы артиллерией и ударными БПЛА.

Под руководством командира роты с позывным «Август» была проведена тщательная подготовка личного состава к преодолению сложнейших инженерных заграждений, включая противотанковые рвы и минные поля.

Российские морпехи рассказали о проведении зачистки в Новом Донбассе

Тренировки проходили на полигонах с имитацией боевых условий. Занятия обеспечили закрепление навыков, которые спасают жизнь на поле боя. Командир роты отметил случай с бойцом «Немо», который в одиночку обезвредил противника на опорном пункте. В ходе боя выяснилось, что укрытие боевиков состояло из двух частей, и одна из них была тщательно заминирована.

«Один из блиндажей был ложным - заминирован минами- ловушками. «Немо» спасло то, что он, как его учили, метнул вперед гранату, и мины сработали», - подчеркнул «Август».

Штурмовик «Кабан» отметил критическую роль операторов БПЛА, обеспечивающих передовые группы медикаментами, водой и продовольствием. Он также рассказал об успешной зачистке улицы, в результате которой четверо украинских военнослужащих были ликвидированы: двое погибли, двое уничтожены FPV-дроном.

«При поддержке воздушной разведки, морпехи продвигались по окраинам населенного пункта, методично уничтожая вражеские укрепления артиллерийским огнем и с помощью FPV-дронов. Ударные беспилотники также срывали попытки противника провести ротацию, уничтожая транспортные средства», - комментируют кадры в Минобороны России.

Завершение операции по взятию Нового Донбасса открывает путь для дальнейшего продвижения группировки «Центр» в направлении Доброполья.

Читайте также:

МО РФ демонстрирует кадры ликвидации украинских боевиков у Красного Лимана

В Красном Лимане блокирована группа украинских боевиков