«Роснефть» анонсировала запуск первой очереди порта Бухта Север проекта «Восток ойл» на сентябрь 2026 года

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Запуск первой очереди порта Бухта Север, который входит в инфраструктуру масштабного проекта «Восток ойл», намечен на сентябрь 2026 года. Об этом в ходе годового собрания акционеров компании заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«По завершении нашей работы здесь, во Владивостоке, я спланировал посещение проекта "Восток ойл", мы обеспечим завершение стыковочных работ по нефтепроводу. И рассчитываем, что в сентябре у нас будет возможность доложить о введении первой очереди порта в Бухте Север в эксплуатацию», — сказал Игорь Сечин.

Топ-менеджер также сообщил, что строительство магистрального нефтепровода протяжённостью 790 км вышло на финишную прямую. Особое внимание в проекте уделено экологической и технической безопасности: возведён подводный переход через реку Енисей, выполненный в двухниточном исполнении.

«Построен высокотехнологичный и безопасный подводный переход через реку Енисей, который выполнен в двухниточном исполнении протяженностью по 5,7 км каждая», — отметил он, добавив, что трубопровод проложен на глубине порядка 50 метров с заглублением до 8 метров в дно реки.

Напомним, «Восток ойл» — флагманский инвестпроект «Роснефти», реализуемый на Таймыре. В его периметр входят 52 лицензионных участка в северной части Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа, на которых расположены 13 месторождений нефти и газа — как уже разрабатываемые активы Ванкорской группы, так и новые перспективные объекты.