Видео ЦОС ФСБ России об осуждении гражаднина румынии Керчо Д.А

В России вынесен приговор 24-летнему румынскому подданному Давиду Керчо, осужденному за шпионаж в пользу украинских спецслужб. Иностранный шпион, не владеющий русским языком и плохо говорящий на английском, приговорен к 15 годам заключения в колонии особого режима.

Задержание подозреваемого стало результатом оперативно-розыскной деятельности сотрудников ФСБ России.

Согласно материалам дела, осенью 2024 года подсудимый находился в Краснодарском крае, где по заданию украинской стороны занимался сбором и передачей данных о расположении систем ПВО в районе Сочи. В обмен на информацию ему было обещано содействие в выезде из России и последующем присоединении к одному из украинских вооруженных формирований для участия в боевых действиях. Об этом сообщил ветеран подразделения по противодействию иностранным спецслужбам ФСБ России Н.Середа.

ФСБ России вновь акцентирует внимание на систематических попытках украинских спецслужб вербовать иностранных граждан для проведения операций, угрожающих безопасности нашей страны. Ведомство заявляет, что все лица, вступающие в сговор с противником, будут выявлены и привлечены к уголовной ответственности.

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