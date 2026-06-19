«Роснефть» не вводила ограничений на заправку

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В ходе годового собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть», которое состоялось в Большом Камне, глава компании Игорь Сечин заявил, что сеть АЗС корпорации работает в штатном режиме. По его словам, компания не вводила запретов на отпуск топлива для легковых автомобилей.

Единственное, к чему в компании относятся сдержанно — это использование канистр. При этом заправка штатных баков транспортных средств производится в обычном порядке. «Практически на наших АЗС нет ограничений по заправке. Пожалуй, мы не приветствуем использование канистр, а баки заправляем нормальным образом», — пояснил Игорь Сечин.

Глава компании особо подчеркнул, что все автозаправочные станции полностью готовы к работе, а искусственный ажиотаж вокруг топливного рынка не имеет под собой оснований. «Мы считаем, что раздувать ажиотаж не надо. Все заправки на 100% у нас подготовлены к работе. И можете даже не сомневаться — все будет стабильно работать, но, конечно, мы будем следить за состоянием рынка», — заявил он.

Игорь Сечин также отметил, что, несмотря на непростую конъюнктуру на рынке нефтепродуктов, «Роснефть» направляет практически все производимые нефтепродукты на внутренний рынок. Компания берет на себя обязательства по бесперебойному снабжению топливом социально значимых объектов, бюджетной сферы, промышленных предприятий и аграриев.