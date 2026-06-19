Игорь Сечин назвал кризис в Ормузском проливе причиной краха прогнозной аналитики

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Глава «Роснефти» Игорь Сечин, комментируя на годовом собрании акционеров ситуацию вокруг Ормузского пролива, констатировал полную утрату предсказуемости даже на минимальных временных отрезках. По его словам, текущая реальность такова, что традиционные экономические модели отходят на второй план под натиском политических рисков.

В своей речи Игорь Сечин особо подчеркнул, что события в зоне Персидского залива обнажили системную проблему современных аналитических инструментов. «Кризис в Ормузском проливе показал, что в настоящее время невозможно сформировать прогноз даже на ближайшую перспективу, в связи с тем, что политические факторы начинают быть основополагающими», — пояснил он.

Игорь Сечин также напомнил, что компания с самого начала эскалации конфликта призывала коллег по рынку к осторожности в оценках. Вместо того чтобы гнаться за сиюминутной выгодой от скачка котировок, «Роснефть» сделала ставку на сдержанный подход и заложила в бизнес-план минималистичные макроэкономические допущения. Сечин подытожил, что данный курс в полной мере подтвердил свою состоятельность в условиях хаоса: «С нашей точки зрения этот подход оправдал себя».