В Приморье построят металлургический завод мощностью 1,5 млн тонн в год

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе годового собрания акционеров сообщил о планах по вводу в эксплуатацию металлургического завода в Приморском крае. Предприятие, строящееся рядом с судостроительным комплексом «Звезда», должно заработать в 2029 году.

Как отметил Игорь Сечин, завод будет полностью интегрирован в структуру судостроительного кластера. Проектная мощность предприятия — 1,5 млн т металлопродукции в год. Основной номенклатурой станет крупноформатный стальной лист шириной до 4,5 м и длиной до 24 м.

Применение таких листов позволяет кратно сократить число сварных швов на судовом корпусе, ускоряя строительство и повышая надёжность конструкций.

«Отмечу, что по сочетанию габаритных размеров и физико-механических свойств, включая хладостойкость, российский стальной лист значительно превосходит зарубежные аналоги», — добавил он.

Кроме того, завод обеспечит выпуск труб большого диаметра для магистральных нефте- и газопроводов в объёме до 300 тыс. т в год. Реализация проекта создаст в регионе более 3,8 тыс. новых рабочих мест.