Цифровая трансформация «Роснефти»: 100 млрд рублей эффекта за 2026 год

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Цифровая трансформация занимает одно из центральных мест в операционной стратегии «Роснефти». Как подчеркнул на годовом собрании акционеров глава компании Игорь Сечин, цифровые технологии в компании воспринимаются не как обеспечивающая функция, а как один из ключевых факторов повышения эффективности бизнеса.

Сечин привел данные о масштабах цифровизации производственных процессов: на сегодняшний день компания обеспечивает сбор и мониторинг свыше 85% всех технологических параметров. В частности, полностью оцифрованы данные буровых станков (100%), на 96% автоматизирован контроль работы скважинного фонда, на 98% — установок нефтепереработки, а также на 62% — учет электроэнергии. По словам главы «Роснефти», эти показатели соответствуют лучшим стандартам западных нефтегазовых компаний.

Внедрение сквозных платформенных архитектур и алгоритмов искусственного интеллекта в управленческие и производственные процессы уже демонстрирует ощутимую отдачу. По итогам первых четырех месяцев 2026 года совокупный экономический эффект от цифровых инициатив составил 44 млрд рублей. Ожидается, что по завершении года этот показатель превысит 100 млрд рублей.