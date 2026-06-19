Бонни и Клайд из Ащеулова переулка: история крушения архитектурного бюро «Бахарев и партнеры»

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Знаете это чувство, когда в компании появляется новый человек? Умеет поддержать разговор о дорогих часах, знает лучшие рестораны Милана, советует, какую виллу снять на Сардинии. При этом веселый, свой в доску. Пьет с мужиками, смеется громче всех, кажется душой компании.

В конце нулевых такой «бонвиван» появился и в кругу московских бизнесменов, где всем было чуть за тридцать, строили карьеры, обзаводились домами. Звали его Никита Бахарев. Вместе с женой Марией они владели архитектурным бюро «Бахарев и партнеры».

«В 2010 году познакомились в общей компании по активным видам спорта, — вспоминает один из потерпевших (назовем его Олег). — Прилип в тусовку. Потом начал вращаться в нашей среде».

Сейчас, оглядываясь назад, Олег предполагает, что Никита искал не друзей, а «кормушку».

ПИРАМИДА НА МЕБЕЛИ

Казалось бы, обычное архитектурное бюро. Офис в мансарде старого дома в Ащеуловом переулке. Штат — человек сорок. Клиенты — из сегмента «частные загородные дома высокого уровня». Но вот незадача: даже очень успешные проектировщики не живут так, как жили Никита и Мария Бахаревы в начале 2010-х.

Снимали виллы на Сардинии по два месяца. В районе Порто-Черво — это очень дорогие места. У Никиты была яхта «Princess 62». Летали только бизнес-классом, а иногда — частными бортами. В ресторане спокойно начинали вечер с вина по тысяче евро за бутылку. Мария щеголяла в бриллиантах и с сумками Birkin. Теми самыми, которые в бутиках Hermès просто так не купишь.

Больше того, Мария рожала дочку в Монако. Семья прожила там полгода до родов, наслаждаясь жизнью на европейском курорте.

«Я тогда смотрел на это и думал: «Откуда?» — признается Олег. — Я сам бизнесмен, но себе такого позволить не мог. А тут архитекторы не самые известные. Думал, может, у них девелоперский бизнес в гору пошел?»

Но оказалось, все банальнее.

Бахаревы использовали механизм, основанный на двух ключевых факторах: долгие сроки поставок элитной мебели и человеческое доверие.

«Они работали так. Приходит клиент: Мария — красивая, обаятельная, с бриллиантами — проводит его „под белые рученьки“. Рассказывает про дизайн, про уникальные решения. Внушает: „Мы — команда профессионалов, у нас скидки у поставщиков, мы поделимся ими с вами“. Клиент расслабляется. Дальше Никита говорит: „Нужно оплатить от 70 до 100 процентов авансом. Срок поставки — до года, но вы не переживайте, все под контролем“».

Никита Бахарев забирал деньги. Часть тратил на поставки для прошлых клиентов, чтобы тянуть время, но, похоже, львиную долю — на свою семью.

Когда подходил срок сдачи, начиналось шоу. «Все заказано, едет», — уверял Никита. А затем: «Поставщик подвел», «менеджер ушла в декрет, вот платежка, все оплачено».

Классика жанра: деньги уходят на виллы в Порто-Черво и новые сумки Марии, а заказчик... получает голые стены.

«Для меня он строил дом, — продолжает Олег. — Я профинансировал строительство, отделочные работы и мебель полностью. Он построил только коробку. А всё, что внутри — самое дорогое — даже не заказал. И денег нет».

Это напоминает пирамиду с архитектурным уклоном. Слишком много Petrus, Сардинии и Birkin…

В СЪЕМНОМ, КАК СВОЕМ?

В 2018 году Олегу надоело ждать своих денег — Никита Бахарев написал ему расписку на крупную сумму. Как позже выяснилось, такие расписки он выдавал многим. Похоже, надеялся, что по-настоящему отдавать не придется. Поскольку суды часто отказывают в претензиях людям по формальным признакам: не все могут доказать факт передачи денег. А с друзьями он вообще предпочитал работать на честном слове: «Мы же свои, зачем бумажки». В целом, по подсчетам Олега, Бахаревы накопили перед друзьями и клиентами долгов примерно на 15 миллионов евро.

Супруги Бахаревы развелись. Никита проходит через процедуру личного банкротства, требования кредиторов составляют 163 миллиона рублей. Компания «Бахарев и партнеры» тоже проходит процедуру банкротства, требования кредиторов составляют 75 миллионов рублей.

Более того, после завершения банкротных дел Арбитражные суды освобождают должника, в нашем случае Бахарева Никиту, от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований, не заявленных при введении реализации имущества гражданина. И наш герой вновь чист перед законом, друзьями и клиентами, освобожден от уплаты долгов и с удвоенной энергией может продолжать заниматься проектированием дизайна и закупкой мебели.

Между тем законодателем в статье 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)") предусмотрены обязательства, от которых гражданин, признанный банкротом, не может быть освобожден в любом случае, в частности, освобождение гражданина от обязательств не допускается, если доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на котором конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о банкротстве гражданина, гражданин действовал незаконно, в том числе, совершил мошенничество, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности, уклонился от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, предоставил кредитору заведомо ложные сведения при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил имущество.

Неизвестно, коснутся ли данные ограничения Никиту Бахарева. Но если он будет освобожден от дальнейшего исполнения требований кредиторов, это позволит ему уверовать в свою «исключительность» и сведет разбирательства с кредиторами в плоскость гражданско-правовых отношений.

Куда могли уйти миллионы евро? – задавались вопросом Олег и обманутые кредиторы?

«Никита себе дом построил, лодку купил. Но математика не сходилась: на 5–7 миллионов была дырка. Не прогуляешь, не пропьешь столько. Мы его спрашивали: «Играешь, что ли?» Говорит, что не играет. Похоже, что скупал недвижимость на подставных лиц», - говорит Олег.

Здесь история становится похожей на детектив.

Сейчас Никита живет в квартире, которую, как он сам утверждает, снимает.

Но в этом есть большие сомнения…

«Говорят, Бахарев живет в квартире, которая раньше ему принадлежала лично. А товарищ Никиты по институту бывал в гостях в этой же квартире больше 10 лет назад. То есть хозяин, похоже, просто переписал ее на какого-то «аватара» — подставное лицо».

«Я ПРОСТО РИСУЮ ПРОЕКТЫ»

Когда в апреле 2026 года на одном из независимых порталов появилась первая статья о «пирамиде «Бахарев и партнеры»», реакция супругов была разной.

Никита, по словам общих знакомых, смеялся: «Вертел я их, кроме высера в виде статейки, ничего не могут».

А вот Мария… Мария написала обиженное письмо.

«Она заняла позицию жертвы, — пересказывает Олег. — Написала: «Я сама пострадавшая больше вашего. Как вам не стыдно бить слабого? Я была жена, которая рисует проекты. Я с кем-то о деньгах договаривалась?»

Звучит красиво, но факты — упрямая вещь.

Во-первых, Мария Бахарева была совладельцем (50 на 50) в ООО «Бахарев и партнеры». Она не «жена за спиной мужа», она была лицом компании, которое общалось с клиентами, очаровывало их и вела «в кассу». Ее задача была — убедить, что ребята — кристально честны.

Во-вторых, когда в 2019 году бизнес рухнул, Бахаревы его поделили. Но поделили хитро. Мария забрала себе наработки, портфолио, часть коллектива, открыла свое «Ателье интерьеров Марии Бахаревой» и продолжает работать как ни в чем не бывало. А все долги — миллионные долги перед клиентами — остались Никите и его номинальному директору.

«И как это понимать? — возмущается Олег. — Вы любили «лакшери» на пару, ездили на Сардинию, блистали в бриллиантах и с крокодиловыми Birkin, а теперь она говорит: «Я не знала, это все Никита. Я просто рисую проекты»?

Кстати, о сумках. В инстаграме Марии Бахаревой фигурирует как минимум пять сумок Hermès Birkin. Одна — крокодиловая, стоимостью в районе 30–50 тысяч евро. Чтобы ее купить, надо сначала «скупить полбутика» недешевого «ширпотреба» на баснословную сумму. Как объясняла Мария коллегам происхождение этих роскошей? «Мне это дарят клиенты».

Коллеги по архитектурному цеху удивленно переглядывались.

ТРИГГЕР – СУМКА ДЛЯ ЖЕНЫ

Самое удивительное в этой истории не масштаб хищений, в которых подозревают Бахарева. На каком-то этапе кредиторы предоставили Бахареву второй шанс. Начали давать небольшие проекты: занялся проектированием дизайна и закупкой мебели. Но снова был пойман на нечестности.

Это случилось зимой 2025 года. Как рассказал Олег, «исправившемуся» Бахареву вновь поверили (тот плакался: «жизнь меня побила, я все понял, стал другим»), и попросили его о небольшой услуге купить жене на день рождения сумку Birkin, поскольку Бахарев постоянно таскался в Париж, знал всех баеров. Бахарев пообещал купить сумку в бутике у знакомых перекупщиков в Москве, сделать экспертизу. Получив 3 миллиона рублей на оплату сумки, Никита сумку к дню рождения не привез, а потом просто заблокировал телефон.

Со слов Олега, эпизод стал триггером для полной проверки, вновь поверившим Никите друзьям, его деятельности.

И выяснилось, что пропали деньги за сантехнику, на дизайнерские обои, на мебель. Бахарев этого даже не стеснялся и общим знакомым хвастался, что «Ничего они мне не сделают, это гражданско-правовые отношения, посадить не смогут»».

Но Бахарев ошибся. В марте 2026 года против него возбудили уголовное дело.

«ДУМАЮТ, ОНИ БЕССМЕРТНЫЕ?»

Казалось бы, сиди себе дома, радуйся, что не в СИЗО. Но Никита Бахарев, похоже, не тот человек, который может молчать.

«Сидя под домашним арестом, он начал звонить нашим общим знакомым, — говорит Олег. — Ему предлагали возместить ущерб и в суде они подтвердят, что претензий не имеют. А он в ответ: «Что они думают, что они бессмертные? Я их е..у (убью? – «КП»)».

Эти слова прозвучали в телефонном разговоре. Запись есть. Свидетели есть.

«Мои друзья восприняли это как угрозу убийством, — заявляет Олег. —Они написали заявление в полицию и хотят сделать эту историю публичной. Когда человек знает, что о его угрозах знает вся страна, — это сильно отбивает охоту к криминальным мыслям. Это их стратегия защиты».

На начало июня 2026 года Никита Бахарев находится под домашним арестом. Не стесняется угрожать людям, которым должен денег. Мария Бахарева продолжает вести свой инстаграм, где позирует в дорогих интерьерах, демонстрирует новые проекты своего ателье и, судя по всему, не собирается отвечать по долгам бывшей компании.

Архитектурное бюро «Бахарев и партнеры» прекратило существование, но его создатели, похоже, так и не сделали главного вывода: не бывает красивой жизни за чужой счет без последствий.

Уголовное дело набирает обороты…

P.S. Редакция располагает документами, подтверждающими факт уголовного преследования Н.А. Бахарева, а также скриншотами переписки и фотографиями из открытых источников. До вступления приговора в законную силу Никита и Мария Бахаревы считаются невиновными.