Национальный форум «Дело спецтехники» в Москве соберет производителей, дилеров и представителей органов власти

Фото: пресс-служба НАДДиПС

Осенью в Москве пройдет Национальный форум «Дело спецтехники». Мероприятие запланировано на «Лукойл Арене» с 29 сентября по 1 октября. Организует его Национальная ассоциация дилеров, дистрибьюторов и производителей спецтехники (НАДДиПС). Стратегическим партнером крупнейшего офлайн мероприятия отрасли выступит Авито Спецтехника.

Площадка предложит насыщенную деловую программу и обширную выставочную экспозицию. На форуме соберутся производители, дилеры, дистрибьюторы, представители регуляторов, сервисные компании, поставщики технологий, лизинговые организации и другие участники рынка.

Организатор форума — НАДДиПС — объединяет 51 компанию, занятую производством, продажей и обслуживанием строительной техники и оборудования. Участники ассоциации занимают около 60 % рынка спецтехники в России. Стратегическим партнером мероприятия выступила Авито Спецтехника — цифровая платформа, которая объединяет продавцов, покупателей, арендодателей и арендаторов техники. Площадка выступает одним из ключевых драйверов развития отраслевого диалога.

— На протяжении последних четырех лет Авито Спецтехника развивала конференцию «Дело спецтехники» как площадку для открытого диалога и обмена экспертизой между участниками рынка. В 2026 году проект выходит на новый уровень: объединив опыт, компетенции и отраслевую экспертизу, мы создаем крупнейший в России форум, который объединит производителей, дилеров, сервисные компании, поставщиков технологий, финансовые организации и владельцев техники, — прокомментировал, директор направления «Спецтехника» платформы Максим Мажуга.

Спикер отметил, что сегодня рынок спецтехники переживает глубокую трансформацию. Меняются модели продаж, растет роль цифровых каналов, повышаются требования к прозрачности сделок и эффективности управления техникой. Цифровая платформа отслеживает эти изменения через данные о спросе, предложении и поведении участников рынка. Чтобы обеспечить устойчивое развитие направления в России, Максим Мажуга предлагает объединить экспертизу участников отрасли и призывает к открытой профессиональной дискуссии и сотрудничеству.

Организаторы ждут на площадке свыше 40 тысяч гостей, более сотни спикеров деловой программы и порядка 50 участников выставки. В последней будет 18 тематических разделов. В рамках события также проведут церемонию вручения премии «Дело спецтехники 2026».

В деловой программе запланированы сессии о перспективах отрасли в среднесрочной перспективе и механизмах ее адаптации к рыночной ситуации. Разговор пойдет о локализации производства, цифровизации, новых технологиях, вопросах эксплуатации и сервисного обслуживания техники, а также смежных направлениях.