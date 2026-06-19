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На ежегодном собрании акционеров «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что весь добытый объем углеводородов реализован без остатка. Он подчеркнул разницу между биржевой игрой (фьючерсы, котировки) и физическими поставками: «Физические объёмы все проданы».

По словам Игоря Сечина, компания готова наращивать производство при появлении такой возможности — и каждая дополнительная тонна также будет реализована. Он отметил, что диверсификация экспортных направлений важна, но не менее значимо удержание позиций на привычных рынках. Те, кто добровольно отказался от российских поставок, теперь вынуждены нести повышенные расходы на электроэнергию — это, по мнению главы «Роснефти», наглядный итог их выбора.

Особое внимание Сечин уделил электроэнергетике. В США средний тариф для населения составляет 18 центов за кВт•ч — в пересчёте на нефтяной эквивалент это около 135 долларов за баррель. В Европе цена ещё выше: 35–45 евроцентов, тогда как в Китае — всего 9 центов.