«Роснефть» увеличила добычу «Сахалина-1» на 20% сверх утверждённых ранее планов

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Добыча в рамках проекта «Сахалин-1» на 20% превзошла показатели, которые ранее закладывались в планы. Об этом на годовом собрании акционеров «Роснефти» заявил глава компании Игорь Сечин.

«В 2026 году мы начали активное бурение одновременно на всех трех месторождениях проекта. В итоге он превысил плановые показатели добычи, которые утверждал прежний оператор, на 20%», — отметил Игорь Сечин.

Он также напомнил, что в 2025 году на континентальном шельфе был введён новый объект — Южный купол месторождения Одопту. Пусковые дебиты скважин там достигли рекордных 2,6 тыс. тонн в сутки.

По словам Сечина, после того как американская Exxon покинула проект, «Роснефть» приняла управление в условиях, близких к аварийным. «Мы в кратчайшие сроки восстановили добычу и экспорт нефти, возобновили поставки газа в Хабаровский край. Были сохранены более 3 тыс. высококвалифицированных рабочих мест. Мы вновь запустили программу бурения», — сообщил глава нефтяной компании.

Напомним, осенью 2022 года оператор проекта был переведён в российскую юрисдикцию. Вместо Exxon Neftegaz функции оператора перешли к ООО «Сахалин-1» (зарегистрировано в Южно-Сахалинске), а управляющей компанией стала дочерняя структура «Роснефти» — «Сахалинморнефтегаз-шельф».

Правительство РФ разрешило передачу долей в новом операторе международным партнёрам: 20% получила индийская ONGC Videsh Limited. 30% осталось у японской Sakhalin Oil and Gas Development Co. Ltd. (Sodeco), которая подтвердила намерение остаться в проекте. Ещё 20% принадлежит «Роснефти». Доля Exxon Neftegas (дочерней структуры ExxonMobil) составляет 30%, однако американская корпорация ещё в марте 2022 года объявила о выходе из «Сахалина-1» и уходе из России.