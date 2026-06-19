Боевая работа штурмовых подразделений Фото: скриншот видео.

Минобороны РФ демонстрирует российские триколоры над занятыми укреплениями и позициями ВСУ, которые перешли к штурмовым отрядам 25-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Запад» в Красном Лимане. Процесс контроля за действиями и уничтожением противника в этом донецком городе ведется в режиме реального времени с помощью средств воздушной разведки.

Битва за город превратилась в противостояние средств воздушной разведки и огневого поражения. Операторы ударных БПЛА и дронов-камикадзе работают с хирургической точностью. Под ударом оказывается всё: бронетехника, автомобили, робототехнические комплексы и живая сила ВСУ. Это позволяет эффективно «перерезать артерии» противника, срывая любые попытки ротации, контратаки или подвоза боеприпасов.

Минобороны показало работу штурмовых подразделений в Красном Лимане

Российское командование, используя отечественные системы связи видит каждое движение противника.

По словам представителей Минобороны, штурмовики 25-й армии проводят зачистку города, формируя вокруг оставшихся сил ВСУ «огневой мешок». Это лишает украинские подразделения возможности маневрировать или проводить перегруппировку.

Последняя неделя выдалась для ВСУ крайне тяжелой. Штурмовые отряды 25-й армии методично уничтожают разрозненные группы противника. Масштабы продвижения впечатляют: только 67-я дивизия за короткий срок овладела 37 опорными пунктами и 251 зданием.

Потери украинской стороны в районе Красного Лимана за последние семь дней исчисляются значительными цифрами. Согласно сводке Минобороны РФ, противник потерял: более 185 военнослужащих и свыше 45 единиц техники и вооружения.

Среди уничтоженного имущества много западной артиллерии: американские гаубицы М777, бронеавтомобили HMMWV и более двух десятков автомобилей снабжения.