Фото: скриншот видео.
Минобороны РФ демонстрирует российские триколоры над занятыми укреплениями и позициями ВСУ, которые перешли к штурмовым отрядам 25-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Запад» в Красном Лимане. Процесс контроля за действиями и уничтожением противника в этом донецком городе ведется в режиме реального времени с помощью средств воздушной разведки.
Битва за город превратилась в противостояние средств воздушной разведки и огневого поражения. Операторы ударных БПЛА и дронов-камикадзе работают с хирургической точностью. Под ударом оказывается всё: бронетехника, автомобили, робототехнические комплексы и живая сила ВСУ. Это позволяет эффективно «перерезать артерии» противника, срывая любые попытки ротации, контратаки или подвоза боеприпасов.
Российское командование, используя отечественные системы связи видит каждое движение противника.
По словам представителей Минобороны, штурмовики 25-й армии проводят зачистку города, формируя вокруг оставшихся сил ВСУ «огневой мешок». Это лишает украинские подразделения возможности маневрировать или проводить перегруппировку.
Последняя неделя выдалась для ВСУ крайне тяжелой. Штурмовые отряды 25-й армии методично уничтожают разрозненные группы противника. Масштабы продвижения впечатляют: только 67-я дивизия за короткий срок овладела 37 опорными пунктами и 251 зданием.
Потери украинской стороны в районе Красного Лимана за последние семь дней исчисляются значительными цифрами. Согласно сводке Минобороны РФ, противник потерял: более 185 военнослужащих и свыше 45 единиц техники и вооружения.
Среди уничтоженного имущества много западной артиллерии: американские гаубицы М777, бронеавтомобили HMMWV и более двух десятков автомобилей снабжения.