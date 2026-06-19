Папы выходят из тени: как в Иркутске меняется культура отцовства

Ольга Макаревич Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП

Отцы всё чаще приходят на образовательные встречи для родителей, задают вопросы о воспитании детей и поддержке партнёрши. В Иркутске этот сдвиг стал заметен благодаря проекту «Школа для родителей», где всё больше внимания уделяют роли пап в семье.

Ещё несколько лет назад мужчины чаще попадали на такие встречи случайно — по просьбе супруги или из любопытства. Сегодня, как отмечает руководитель АНО Школа для родителей Ольга Макаревич, ситуация заметно изменилась: всё больше отцов приходят сами и заранее интересуются темами лекций.

Первые признаки этого запроса появились во время курса по профилактике эмоционального выгорания родителей, реализованного при поддержке Фонд президентских грантов. Тогда на отдельную встречу для пап пришли 37 мужчин — и это стало неожиданностью даже для организаторов.

Что волнует современных отцов

По словам Макаревич, главные вопросы мужчин оказались очень практичными: как помочь жене после родов, как ухаживать за младенцем, как не чувствовать себя «лишним» в первые месяцы жизни ребёнка.

Интерес к теме подтверждают и данные записи: значительная часть участников узнала о мероприятиях через городские площадки и СМИ.

«У мужчин есть запрос быть хорошими отцами, но часто нет понятных моделей поведения», — отмечает она.

Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП

Новая норма: отец как участник, а не помощник

По наблюдениям команды проекта, участие отцов постепенно перестаёт восприниматься как исключение. Партнёрские роды, совместные походы в женскую консультацию, уход за ребёнком и прогулки с коляской становятся частью новой семейной нормы.

На мероприятиях «День беременных» число мужчин также растёт — сегодня их может быть до 50 человек на одной площадке. Всё чаще они приходят вместе с партнёршами и включаются в обсуждение с первых минут.

Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП

Почему важен «мужской голос»

Отдельное направление развития проекта — приглашение мужских специалистов: педиатров, волонтёров, врачей. По словам Макаревич, формат «мужчина для мужчин» помогает снизить барьеры и делает разговор о родительстве более открытым и честным.

Отдельный шаг к новой семейной модели

Команда проекта уверена: вовлечённость отцов влияет не только на атмосферу в семье, но и на более серьёзные решения — в том числе готовность к рождению второго и третьего ребёнка.

Именно поэтому, подчеркивают в проекте, работа с папами становится не дополнительным направлением, а важной частью общей системы поддержки семьи.

СПРАВКА

АНО «Школа для родителей» — некоммерческая организация из Иркутска, созданная в 2015 году.

Организация помогает семьям с маленькими детьми получать достоверную информацию о здоровье, развитии и воспитании ребенка, а также оказывает психологическую поддержку родителям.

Основные проекты:

семейное медиа «Грудничок»;

образовательные встречи для родителей;

группы поддержки мам;

тренинги по оказанию первой помощи;

арт-терапевтический проект для беременных «Палитра материнства»;

региональный праздник «День беременных».

За 11 лет работы проекты организации охватили более 10 тысяч семей.

Ольга Макаревич Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП

ЧТО ТАКОЕ ШКОЛА ЛИДЕРОВ НКО «НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ»?

Школа лидеров НКО «Новые горизонты» - это обучающий курс для руководителей и представителей некоммерческих организаций, помогающий им рассказывать о добрых делах на всю страну.

Проект реализует АНО «Агентство информационных проектов и инициатив «Чистая страна» при поддержке Фонда президентских грантов. Партнер проекта - Медиагруппа «Комсомольская правда».