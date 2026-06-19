1,1 миллиарда за месяц: Банк ДОМ.РФ бьет собственные рекорды кредитования наличными

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Май 2026 года стал знаковым для Банка ДОМ.РФ: портфель кредитов наличными пополнился на рекордную сумму. За последний месяц весны банк выдал клиентам 1,1 млрд рублей — это лучший результат за всю историю работы организации.

Динамика роста впечатляет: по сравнению с маем прошлого года объем выдач увеличился на 50%, а относительно апреля 2026-го — на 6%. Активность заемщиков подтверждается ростом числа обращений: в мае количество поданных заявок оказалось на 55% выше, чем год назад. Всего за первые пять месяцев 2026 года прирост числа заявок составил 21% относительно аналогичного периода 2025 года.

Заместитель председателя правления банка Алексей Косяков связывает всплеск интереса сразу с несколькими факторами. «В мае мы наблюдаем традиционный рост спроса. Это месяц праздников и поездок, начала строительного сезона, когда люди обычно активнее тратят», — комментирует он. К этому добавляется эффект отложенного спроса: за период высоких ставок клиенты копили планы на крупные покупки, а постепенное смягчение денежно-кредитных условий позволило эти планы реализовать.

Интерес клиенты проявляют и к программе рефинансирования. В апреле и мае 2026 года суммарный объем выдач по этому направлению вырос на 80% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В банке прогнозируют, что по мере дальнейшего снижения ставок популярность рефинансирования будет только увеличиваться.