20 лет за доверчивость: юрисконсультант объяснила, какая ответственность полагается за поджог по инструкции «извне»

Человек, совершивший по заданию иностранных «кураторов» преступление - в том числе поджог - будет привлечен к ответственности независимо от того, был он введен в заблуждение относительно своих действий или нет. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщила KP.RU юридический консультант Ирина Шарудинова.

За последние несколько месяцев в России участились случаи поджогов административных зданий, заправок, ТЦ и военных объектов. Правоохранительные органы раскрывают такие преступления оперативно — исполнителей задерживают, как правило, в день совершения. Всем фигурантам грозят реальные сроки: основная статья — 205 УК РФ «Террористический акт», санкция по которой составляет от 10 до 20 лет лишения свободы. При этом большинство исполнителей — обычные граждане, введенные в заблуждение и не осознававшие, на что они соглашаются. Однако юридическая квалификация от их иллюзий не зависит.

- С правовой точки зрения здесь все однозначно. Поджог в общественном месте создает угрозу жизни неопределенного круга лиц — это объективная сторона террористического акта, - поясняет Ирина Шарудинова. - Мотив исполнителя, в том числе его заблуждение относительно целей организаторов, для квалификации значения не имеет. Достаточно того, что человек осознавал опасность своих действий — а при поджоге не осознавать ее невозможно. Это формирует умысел, необходимый для вменения статьи 205 УК РФ, которая влечет от 10 до 20 лет лишения свободы.

Как отмечает эксперт, мошенники« в таких случая используют исполнителя как расходный материал: после совершения преступления связь обрывается мгновенно, а после задержания исполнителя в полном объеме наступает уголовная ответственность.

- Рассчитывать на статус жертвы обмана не приходится — суд оценивает не иллюзии подсудимого, а характер и общественную опасность содеянного, - подчеркивает Ирина Шарудинова. - Поэтому единственно правильная реакция на подобные звонки — немедленно обратиться в правоохранительные органы.