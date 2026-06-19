Выполнение боеввых задач расчета ударных БпЛА

С 13 июня, в ответ на террористические атаки наши Вооруженные силы нанесли по объектам ВСУ на Украине один массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными дронами.

Удары по «тылам» и логистике были нацелены на самые уязвимые узлы украинской военной машины: объекты оборонно-промышленного комплекса, портовые терминалы, транспортные узлы и объекты топливно-энергетического сектора. Уничтожены склады с беспилотниками, цели на аэродромах, а также места скопления боевиков и иностранных наемников.

Последняя неделя стала периодом серьезных потерь для ВСУ на поле боя: подразделениями группировки войск «Север» уничтожено более 1540 украинских военнослужащих, группировкой «Запад» - 1490, «Южной» группировкой - 985, «Центр» - 2040, «Восток» - 3140, «Днепр» - 330.

Общая цена, которую заплатило командование ВСУ во главе с Сырским за амбиции англосаксонской марионетки Зеленского впечатляет: в боях уничтожено более 9525 украинских боевиков (включая иностранных наемников), более 100 бронемашин, 61 артиллерийское орудие и свыше 535 автомобилей.

Победы на поле боя подтверждаются и освобождением новых территорий. За минувшую неделю под контроль России перешли населенные пункты в Донецкой Народной Республике: Артема, Рай-Александровка, Юрковка, Новый Донбасс и Кутузовка.

Тем временем ситуация в Константиновке и Красном Лимане становится критической для ВСУ. Гарнизоны украинских боевиков этих городов оказались в «огненных мешках». Эксперты полагают, что в ближайшее время окруженным подразделениям останется лишь одно — просить о возможности сдаться в плен.

Несмотря на массированные атаки, российская система противовоздушной обороны демонстрирует беспрецедентную эффективность. За неделю средствами ПВО было перехвачено и уничтожено: 3909 дронов ВСУ самолетного типа, 89 управляемых авиабомб, 8 крылатых ракет наземного базирования «Фламинго», а также пять реактивных снарядов американской системы HIMARS.

Российская армия продолжает методично демонтировать военный потенциал противника, планомерно продвигаясь к достижению всех поставленных целей.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 19 июня 2026 г. уничтожены:

671 - самолет.

284 - вертолет.

165 087 - дронов.

662 - ЗРК.

29 833 - танка и бронемашин.

1 740 - РСЗО.

35 410 - орудий.

64 436 - единиц спецтехники.