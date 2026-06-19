Евросоюз отложил запрет на въезд для участников СВО. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Вчерашний саммит ЕС, завершившийся за полночь в Брюсселе, не включил в итоговый документ предложение главного дипломата Европы Каи Каллас запретить въезд в Евросоюз для всех россиян, служивших в армии с 2022 года. Ограничились тем, что решили «после технической работы по оценке последствий» вернуться к вопросу в следующий раз.

Вылетел из итоговой декларации и столь ожидаемый в Киеве пункт насчет ускоренного вступления Украины в ЕС. Премьер Венгрии Петер Мадьяр, который недавно обещал этому способствовать, передумал. И, явно выражая не только свое мнение, фактически повторил известный нам из «Собачьего сердца» Булгакова призыв к порядку: «В очередь, сукины дети, в очередь!»

Но самый большой раздрай на саммите случился при обсуждении вопроса о переговорах с Россией. Нужны они или нет? Если да, то кто будет представлять на них Европу?

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Фото: REUTERS.

«ДА КАК ОН СМЕЛ СТУЧАТЬСЯ В КРЕМЛЬ?!»

Страсти, по свидетельству Politico, разгорелись нешуточные. Гнев некоторых участников саммита вызвало то, что председатель Европейского совета Антониу Кошта от имени всех 27 правительств стран-членов зондировал почву для прямых контактов с Кремлем. Некоторые политики утверждали, что вообще узнали об этом из СМИ. «Да как он смел говорить от лица всех, даже не спросив нашего мнения?» - кипятились особенно ретивые сторонники жести в отношениях с Россией.

Не помогло даже то, что сотрудники аппарата Кошты, которым было поручено прозвонить каналам связи с Москвой, чтобы иметь возможность контактировать с ней в будущем, пытались объяснить: звонки были сделаны по прямому запросу Зеленского в связи с его желанием привлечь Европу к мирным переговорам.

«Европейский союз не может выступать в роли посредника на этих переговорах, - резко заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал. - Утверждения о том, что нужны альтернативные каналы или закулисные дипломатические пути, ошибочны».

КАЛЛАС ПОДТВЕРДИЛА СЛОВА ЛАВРОВА

Эстонка Кая Каллас, возглавляющая дипслужбу сообщества, уже высказывалась по этому поводу: Евросоюз не может быть посредником в переговорах с Россией, поскольку полностью поддерживает Украину.

Интересное подтверждение статьи главы МИД России Сергея Лаврова, написанной для издания Politico Europe, редакция которого в последний момент отказалась ее публиковать. В ней, в частности, говорится: Запад и Европа как его составная часть используют дипломатию как прикрытие для своих экспансионистских замыслов.

На саммите Евросоюза обозначились два основных лагеря. Президент Франции Макрон и канцлер ФРГ Мерц считают, что сейчас неподходящее время для переговоров с Владимиром Путиным, а когда этот момент наступит, инициативу должны взять на себя Париж, Берлин и Лондон. Другие лидеры (их, сообщают СМИ, было большинство) возражали «Евротройке», полагая, что это дело всего Евросоюза, и поддержали Кошту.

Кая Каллас. Фото: REUTERS.

ЛЕБЕДЬ, РАК И МУКА

С 2022 года Евросоюз отказывался вести любые переговоры с Россией. Сейчас он явно дозревает до необходимости наладить диалог. Но процесс затрудняет желание некоторых придерживаться формулы Оруэлла: все равны, но некоторые равнее…

Вот и выпячивают они свои груди из шеренги объединенной Европы. Оказывается, Италия и Польша были разочарованы тем, что их не допустили к предварительным переговорам между «Большой семеркой» и президентом Украины Зеленским перед прошедшим во Франции саммитом G7. И теперь они настаивают на своем участии в возможных переговорах с Россией.

В ближайшее время в Берлине Мерц собирается принять Макрона, а также премьеров Британии, Польши и Италии, чтобы, как предполагается, обсудить вопрос диалога с Москвой.

Пока суета вокруг возможного участия ЕС в переговорах по Украине напоминает басню Крылова «Лебедь, Щука и Рак». И действительно, вместо дела у европейцев пока выходит «только мУка».

ЕВРОПА БОЛЬШЕ НЕ ЕДИНА

Но разве могло быть иначе? Парадные заявления о нерушимой сплоченности Евросоюза давно стали чисто ритуальными. Все эти целовашки-обнимашки клубного формата на саммитах скрывают порой жесткую борьбу интересов отдельных стран.

Проблема Европы состоит в том, пишет британская The Telegraph, что у нее нет единой внешней политики. И доказывает это на примере антироссийских санкций. Они объявляются великим триумфом общеевропейской внешней политики. Теоретически все страны жаждут «наказать Россию». Но практика совсем другая.

Европейские танкеры по-прежнему перевозят российскую нефть, а ЕС в целом закупает целых 49% всего мирового экспорта сжиженного природного газа из России. Даже взорванный в январе Украиной участок нефтепровода «Дружба», через который наша нефть поступает в Венгрию и Словакию, был отремонтирован за счет Евросоюза.

На бывшую пионерку, а ныне главного дипломата Европы Каю Каллас просто удобно сваливать все грехи за провалы внешней политики ЕС. Ее в итоге и объявят крайней. Даже как-то жалко ее, бедняжку.

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