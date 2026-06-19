Почему 25-летие надо отмечать во Владивостоке, а «полтинник» — в Подмосковье: у россиян новый тренд

Исполнилось 25 лет - отправляйтесь отмечать день рождения в 25-й регион, Приморский край. Фото: Антон ПИКУС. Перейти в Фотобанк КП

Этот тренд зародился в соцсетях: пользователи предложили сверяться с таблицей кодов регионов России. Исполняется 25 лет — покупайте билеты в Приморский край, 30 — встречайте в Астраханской области, 35 — в Вологодской, 50 — в Московской и так далее.

— С такой просьбой в этому году к нам пришла женщина: её дочке этим летом исполняется 18. Следуя тренду, 18 — это Удмуртия. Выбор хороший. Лететь до Ижевска всего два часа, можно съездить на один день, погулять по набережной, зайти в драмтеатр и стрит-арт-галерею, — рассказывает турагент Инна Светлая.

По её словам, агентства могут полностью взять на себя организацию: оформление билетов, бронь гостиницы и столика в ресторане, чтобы имениннику оставалось только отдыхать. Стартовая цена тура — 50 тысяч рублей, дальше всё зависит от региона и личных предпочтений.

Тренд заметила и психолог Виктория Зимовская и решила ему последовать. Правда, когда открыла таблицу, поняла, что ей нужно в Ленинградскую область.

— Я там уже была, поэтому придумала свой вариант: у меня день рождения 10 апреля — вот и полетела в десятый регион, а это Карелия. И здесь прекрасно. Считаю: у кого день рождения, того и правила, — рассказала Виктория.

Специалисты по оформлению туров отмечают, что тренд должен повысить интерес к путешествиям по России, хотя многие регионы рискуют остаться без внимания.

— Есть сомнения, что детей до трёх лет специально повезут в Адыгею, Башкортостан или Бурятию. Скорее всего, популярными станут регионы с кодами от 20 до 50. Но для остальных, возможно, придумают новые тренды, — говорит Инна Светлая.

К примеру, у зумеров неожиданно стала популярна Смоленская область — код 67. А среди подростков сейчас популярна фраза «six seven», то есть как раз «шесть семь» (смысла в ней особого не ищите, это что-то вроде абсурдной кричалки). Дошло до того, что дети просят родителей отвезти их в Смоленск, чтобы снимать ролики на фоне смоленских достопримечательностей.

Отмечать 38 лет в Иркутске в этом году журналист Алексей Калякин не решился, но уже подумывает о Калининграде на 39-летие.

Отмечать 38 лет в Иркутске в этом году журналист Алексей Калякин не решился, но уже подумывает о Калининграде на 39-летие. Фото: Личный архив Алексея Калякина.

Фото: Личный архив Алексея Калякина

— Когда появился этот тренд, я как раз отметил день рождения в Египте. Каждый год 13 марта улетаю куда-то, желательно туда, где тепло и есть океан. Всегда с одной и той же компанией друзей, чтобы вместе отдыхать и танцевать. Теперь думаю насчёт 39 лет в Калининграде или 40 в Калужской области. В 50, 77, 97 лет москвичам, выходит, можно оставаться дома — это точно не про меня. А вот рвануть в 87 на Чукотку — крутая идея, запишу, — говорит Алексей.

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