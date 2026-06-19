Валя Карнавал пошла на жертвы ради карьеры на ТВ: была вынуждена перенести первый сольный концерт

Валя Карнавал Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Кумир миллионов детей и подростков Валя Карнавал приняла непростое решение всего за несколько месяцев до своего первого большого сольного концерта. Блогер и певица объявила поклонникам, что выступление, запланированное на конец августа, не состоится в намеченную дату.

Как рассказала артистка, причиной стали съемки нового сезона шоу «Голос. Дети», где она вновь выступит в роли ведущей. По словам Вали, график работы на Первом канале оказался настолько плотным, что съемочные дни совпали с датой концерта. О переносе исполнительница сообщила лично в социальных сетях.

«У меня важные новости. Наш долгожданный концерт переносится на 2 декабря (среда). Я стала ведущей нового сезона шоу «Голос» на Первом канале. График съемок невероятно плотный, и съемочные дни наложились прямо на дату нашего выступления. Шоу идет в эфир, и изменить этот график никак нельзя. Мне очень жаль, что приходится менять планы, но мы обязательно встретимся в среду, 2 декабря! Все ваши билеты остаются действительными, ничего обменивать не нужно. Спасибо за вашу поддержку и понимание. Люблю вас!» — написала Карнавал.

Для артистки этот концерт должен был стать особенным событием. Ранее в разговоре с корреспондентом KP.RU Валя признавалась, что подготовка к первому сольному шоу требует огромных вложений сил и эмоций. «Сольный концерт — удовольствие, конечно, дорогое, но нервов затрачивается на это все, конечно же, в десятки раз больше. Переживаю, конечно, потому что много лет каждый артист идет к своему сольнику, это всегда очень нервозный процесс, но я уверена, что все будет на высшем уровне», — рассказывала блогер.

Напомним, Валя Карнавал стала соведущей шоу «Голос. Дети» на «Первом канале» осенью 2024 года в рамках 11-го сезона проекта. Позже она сохранила место ведущей и в 12-м сезоне. Этой осенью зрители увидят уже 13-й сезон популярного музыкального шоу, в котором Карнавал также продолжит работу.

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