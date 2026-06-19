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Звезды19 июня 2026 14:10

«Я не стесняюсь таких фото»: Ярослав Сумишевский ответил Кате Лель

Певец Сумишевский ответил Лель, которая просит фанатов удалить неудачные фото
Кирилл МИШИН
Певец Ярослав Сумишевский ответил Лель, которая просит фанатов удалить неудачные фото. Фото: Личный архив героя публикации.

Певец Ярослав Сумишевский ответил Лель, которая просит фанатов удалить неудачные фото. Фото: Личный архив героя публикации.

Певец Ярослав Сумишевский признался, что спокойно относится к фотографиям, которые поклонники делают во время концертов и встреч. В отличие от некоторых коллег по сцене артист не видит проблемы в том, что зрители хотят сохранить память о встрече со своим кумиром.

Певец Ярослав Сумишевский признался, что спокойно относится к фотографиям, которые поклонники делают во время концертов и встреч. Фото: Личный архив героя публикации.

Певец Ярослав Сумишевский признался, что спокойно относится к фотографиям, которые поклонники делают во время концертов и встреч. Фото: Личный архив героя публикации.

В разговоре с корреспондентом KP.RU Сумишевский прокомментировал недавнее признание Кати Лель. Ранее певица рассказывала, что просит поклонников удалять снимки, если они были сделаны исподтишка. Ярослав придерживается противоположной позиции и считает, что запрещать съемку не стоит.

Певица Катя Лель рассказывала, что просит поклонников удалять снимки, если они были сделаны исподтишка.

Певица Катя Лель рассказывала, что просит поклонников удалять снимки, если они были сделаны исподтишка.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«Я так не делаю, конечно. Я не стесняюсь таких фото. На моих концертах разрешены и фото, и видеосъемка на любую технику. Если люди хотят снимать, важно поддержать и разрешить», — заявил артист.

Певец также признался, что довольно равнодушен к моде и не относится к числу людей, которые постоянно обновляют гардероб. По словам Сумишевского, для него гораздо важнее удобство и комфорт, чем тренды или громкие бренды. «Я вообще не шопоголик и не гоняюсь за трендами или модными брендами. Считаю, что одежда должна быть комфортной, удобной и отражать меня. В жизни предпочитаю кэжуал или спортивный стиль, а на съемки или мероприятия мы подбираем образы совместно со стилистами, которые знают меня и мои предпочтения в одежде», — рассказал исполнитель.

По словам Ярослава Сумишевского, для него гораздо важнее удобство и комфорт, чем тренды или громкие бренды. Фото: Личный архив героя публикации.

По словам Ярослава Сумишевского, для него гораздо важнее удобство и комфорт, чем тренды или громкие бренды. Фото: Личный архив героя публикации.

Высказался артист и о популярном сегодня явлении, когда пользователи все чаще ищут поддержку не у специалистов, а в социальных сетях. По мнению Сумишевского, короткие ролики и публикации могут помочь отвлечься, но не способны заменить профессиональную помощь. «Лично я считаю, что если у человека серьезная проблема и серьезный запрос, то здесь должны подключаться специалисты. Ни одна соцсеть не заменят профессиональную беседу с психологом. Но для поддержки духа, переключения и разгрузки соцсети вполне могут кому-то помочь», — отметил певец.

А тем, кто переживает из-за приближающегося пляжного сезона, Сумишевский советует относиться к себе проще и не зацикливаться на недостатках внешности. «Просто выдохнуть, не волноваться из-за лишних килограммов. Просто взять и поехать на море, наслаждаться долгожданным отпуском и летом», — считает артист.