«Не включай обиженку»: экс-солист MBAND раскритиковал поступок Егора Крида

Артем Кид посоветовал Криду «не включать обиженку». Фото: Личный архив героя публикации.

Певец Артем КИД (настоящее имя — Артем Пиндюра), экс-солист популярной группы MBAND, высказался о недавнем признании Егора Крида. Артист заявил, что не понимает стремления полностью оградить себя от негатива в интернете и считает такой подход не самым правильным.

Певец Артем КИД, экс-солист популярной группы MBAND, высказался о недавнем признании Егора Крида. Фото: Личный архив героя публикации.

В разговоре с корреспондентом KP.RU музыкант прокомментировал историю с модераторами Крида, которые, по словам самого исполнителя, блокируют пользователей, публикующих токсичный контент о нем. По мнению Артема, бороться стоит с действительно опасными вещами, а вот болезненно реагировать на критику не следует.

«Я считаю, что банить за комменты, в которых оскорбляют тебя, это слегка детская позиция. Одно дело бан за разжигание конфликтов или оскорбления близких… но когда тебя обижают, не включай обиженку», — заявил артист.

При этом сам Кид гораздо позитивнее смотрит на другую сторону социальных сетей. Музыкант уверен, что интернет сегодня может не только становиться площадкой для конфликтов, но и помогать людям справляться с тяжелыми жизненными ситуациями. Говоря о том, что многие пользователи все чаще ищут поддержку в соцсетях, артист признался, что видит в этом немало плюсов.

Певец Артем Кид. Фото: Личный архив героя публикации.

«Считаю, это очень крутая опция: порой тебе грустно, и тут прилетает видео, в котором левый взрослый дядька рассказывает тебе абсолютно искренне, что он тебя поддерживает, что он сам через все это проходил и все будет супер, и как-то легче становится. Главное, не погрязнуть в рилсах на всю жизнь», — отметил певец.

Высказался Артем и на тему отношений, а точнее о новости, что парни-зумеры все чаще выбирают спутниц значительно старше себя. Бывший участник «MBAND» уверен, что возраст в любви не играет решающей роли. «Я отлично отношусь к искренней и настоящей любви, а кому сколько лет, это абсолютно неважно и не очень интересно», — считает артист.

Напомним, на недавнем стриме Егор Крид признался, что у него есть специальные модераторы, которые блокируют пользователей с токсичными роликами, чтобы подобный контент не попадался ему в рекомендации. По словам артиста, на сегодняшний день под блокировку уже попали около двух тысяч аккаунтов.

Егор Крид признался, что у него есть специальные модераторы, которые блокируют пользователей с токсичными роликами, чтобы подобный контент не попадался ему в рекомендации. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

К слову, ранее над этой историей уже успела пошутить певица MARGO. На премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение» артистка в разговоре с корреспондентом KP.RU призналась, что сама подобной фильтрацией не занимается и даже иногда лайкает публикации хейтеров. «Как сложно ему жить в таком случае. А потом все-таки что-то попадется, потом скандал, ты не почистил!» — с иронией заметила певица.