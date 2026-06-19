Женщины воют, а задержанные сидят в машине: Что на самом деле стоит за видео облав на мужчин в Пензе

УМВД Пензенской области опровергло сообщения об облавах на мужчин из-за СВО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В социальных сетях появилось видео из Пензы, где якобы сотрудники военкоматов проводят облавы на мужчин, людей избивают и принуждают подписать контракт с Минобороны. В ролике стоит женский вой, они рвутся к мужчинам, которых посадили в микроавтобус, преграждают путь машине, обвиняют людей в форме, что не дают попрощаться. Кадры впечатляющие, только на самом деле на них запечатлена совсем другая история. «Комсомольская правда» выяснила, что произошло.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

- Скажите вас всех заставили подписать контракт, - орет в кадре женщина, прорываясь в салон микроавтобуса, где спокойно сидят мужчины. Не дождавшись никакого ответа, она оборачивается и дает свои комментарии на камеру.

О том, что в действительности происходит на видео, рассказали в ГУ МВД Пензенской области. В своем официальном комментарии заявило, что публикации «не соответствуют действительности», никаких избиений и уж тем более принуждений подписывать контракт на прохождение службы на СВО, не было:

- Сообщаем, что сотрудники полиции оказывали содействие военному следственному отделу Следственного комитета Российской Федерации по Пензенскому гарнизону в проведении рейдовых мероприятий по установлению лиц, получивших гражданство РФ и не вставших своевременно на воинский учет.

Ведомство подчеркивает, что подобные рейды носят плановый характер и периодически проводятся на территории региона. ГУВД призвало представителей СМИ, блогосферы и пользователей социальных сетей доверять только достоверным источникам информации.

Ролик, давший старт волне слухов, распространяло русскоязычное интернет-издание, которое начало работу 5 марта 2022 года и преимущественно существует в формате телеграм-канала. Проект не имеет лицензии СМИ. Канал был признан «иностранным агентом», а его основательница внесена в перечни лиц, связанных с экстремистской и террористической деятельностью за распространение недостоверных сведений.