Мышцы против рака: как спорт помогает оставаться сильным и защищает от опухолей

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ученые из Медицинской школы Дьюка в Сингапуре установили, что, оказывается, стареющие мышцы не просто слабеют. Они могут косвенно способствовать росту раковых клеток. А вот физические упражнения помогают восстановить природную защиту организма.

Как это работает?

Как поясняют авторы исследования, клетки в нашем организме постоянно общаются друг с другом с помощью крошечных частиц - внеклеточных везикул. Это помогает регулировать многие процессы, в том числе сдерживать развитие опухолей.

С возрастом, особенно при саркопении (возрастной потере мышечной массы и силы), мышцы начинают вырабатывать таких везикул поменьше. Кроме того, меняется их «содержимое». Например, снижается уровень специальной микроРНК - miR-7a-5p. Эта молекула играет важную роль в контроле генов, которые отвечают за рост клеток. Когда ее становится меньше, защитные сигналы слабеют, и раковые клетки получают больше шансов на развитие.

Физра помогает профилактике опухолей

Оптимистичный вывод ученых заключается в том, что физическая активность помогает отладить этот механизм. Регулярные силовые и аэробные тренировки возвращают мышцам возможность активно выделять защитные везикулы и восстанавливать нормальный состав их «сообщений».

А значит, регулярные тренировки могут быть важной частью профилактики онкологических заболеваний.

Кроме того, поддерживая мышечную массу, мы помогаем телу лучше справляться с возрастными изменениями.

Регулярные тренировки могут быть важной частью профилактики онкологических заболеваний. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Какой спорт помогает?

Три правила на каждый день

Для защиты организма от рака и сохранения молодости клеток ученые из Медицинской школы Дьюка рекомендуют сочетать силовые нагрузки (для объема мышц) и аэробные упражнения (для стимуляции кровотока).

Главная задача задействовать крупные группы мышц, ведь именно они вырабатывают больше всего защитных микрочастиц.

1. Делайте силовые упражнения, при которых работают мышцы ног – бедер, ягодиц, а также мышцы груди и спины.

2. Подключайте аэробные упражнения. Все те, которые заставляют сердце работать быстрее. Они ускоряют доставку мышечных микрочастиц ко всем органам и тканям. Это может быть простая ходьба, но лучше – скандинавская, в темпе и с подключением работы руками. Подъем по лестнице, но без перегруза, в том темпе и на ту высоту, которая вам доступны. А также плавание и велосипед.

3. Помните и про правило «каждые 45 минут» - разминка. Да, школьные перемены были придуманы не зря. Если у вас сидячая работа, мышцы буквально «застывают». Каждые 45 минут вставайте и – пройдитесь пару минут, сделайте 10 приседаний, к примеру. Это перезапускает обмен веществ в мышцах.

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