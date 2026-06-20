Дед не раз отчитывал его за ночные поездки, и вот теперь стоял над телом своего 18-летнего внука на выезде из двора

Максим погиб на машине, которую сам же себе и подарил. Фото: соцсети

В Башкирии в Стерлитамаке 16 июня на улице Худайбердина столкнулись старенькая «девятка» и минивэн Renault Espace. Удар пришелся в бок отечественной легковушки. Для двоих молодых людей, находившихся в салоне, эта поездка стала последней.

ДЕД ПРОСИЛ РАНЬШЕ ЛОЖИТЬСЯ СПАТЬ

Как сообщает «КП-Уфа», за рулем ВАЗ-2109 находился 18-летний Максим. Вместе с ним в машине были его друзья – 17-летний Роман и 16-летний Арслан. Первые двое скончались на месте от полученных травм: именно в их сторону пришелся основной удар искореженным металлом. Младшего из компании экстренно госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой, ему сделали срочную операцию. Водитель иномарки, работавший в ту ночь в такси, отделался испугом и легкими ушибами. Он даже смог дать пояснения инспекторам на месте.

Кадры с камер наружного наблюдения зафиксировали момент столкновения. Видно, что «девятка» выезжала со двора, при этом водитель проигнорировал предписанный знак поворота направо. По словам очевидцев, Renault двигался по дороге с заметным превышением скорости. Похоже, именно этот фактор и предопределил чудовищную силу удара. Автомобиль отечественного производства буквально смяло в гармошку и отбросило в сторону.

Один из местных жителей, оказавшийся поблизости в тот злополучный час, приехал на место уже после случившегося и увидел пожилого мужчину, стоявшего у разбитой «девятки» – это был дедушка погибшего водителя. Выяснилось, что буквально за полтора часа до аварии Максим занимался ремонтом: менял подшипник. Дед уговаривал его оставить возню, лечь спать и не ездить ночью, но внук отмахнулся. Старик вспоминал, что не раз отчитывал парня, но тот лишь беспечно улыбался в ответ: «Все будет хорошо, дедуль». Очевидец признался, что поразился выдержке деда – потерять внука в таком возрасте и оставаться на ногах, держа удар судьбы.

МАШИНУ ПОДАРИЛ СЕБЕ НА СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ

Максим только недавно отпраздновал совершеннолетие. Он учился в колледже на тракториста, но техника была его настоящей страстью: с малых лет он копался в моторах, собирал и разбирал мотоциклы с автомобилями. Мечта о собственном «железном коне» жила в нем много лет, и на день рождения он наконец-то приобрёл ту самую «девятку», расплатившись накопленными средствами.

Девушка Максима Мария описывает его как невероятно светлого, душевного человека, всегда открытого к помощи.

«Он всегда помогал просто так, от сердца. Для меня он был опорой и центром мира. До сих пор в голове не укладывается, что его голоса больше не будет рядом», - говорит она журналистам.

У парня остались старший брат и родители, которые сейчас пытаются пережить это горе. Похороны прошли 19 июня.

НЕРАЗЛУЧНАЯ ТРОИЦА ДРУЗЕЙ

Второй жертвой аварии стал 17-летний Роман – сосед и близкий друг Максима. Они были неразлучны: учились в одной школе, а после 9-го класса вместе поступили в один колледж на одну и ту же специальность. Друзья вспоминают Романа как вечного улыбчивого оптимиста, который в любой компании мог поддержать разговор и заряжал всех своей энергией. У него осталась младшая сестра. С ним прощание прошло на день раньше – 18 июня.

Выживший 16-летний Арслан входил в эту дружескую троицу и почти каждый вечер катался с ребятами по городу. Пока известно лишь, что он находится в тяжелом состоянии, и врачи делают всё возможное.

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