Вышла промокшей и грязной, жаловалась на боли: пропавшая 9-классница нашлась живой, хотя все намекало на трагедию

Девушка неожиданно сама вышла из леса. Фото: соцсети

В Свердловской области благополучно завершилась история, которая могла обернуться страшной трагедией. В одном из поселков обнаружили 16-летнюю девушку, ученицу девятого класса, которая ушла и пропала из дома 11 июня. Ее чудом нашли живой спустя два дня.

ПУГАЮЩИЕ СООБЩЕНИЯ

Ранее старшая сестра девушки поделилась подробностями случившегося с журналистами «КП-Екатеринбург», и они оказались не менее драматичными, чем сам факт исчезновения.

По словам родственницы, вечером 11 июня школьница вышла на прогулку и перестала выходить на связь. Однако еще до ухода она отправила несколько сообщений – родным и близким подругам.

Так, матери и сестре пришло: «Я тебя люблю». Причем это были отложенные сообщения, доставленные только в 23:00. Подругам же девушка написала лаконичное: «Прости». После этого телефон оказался выключен, а сама школьница – вне зоны доступа.

Все это наталкивало на очень тревожные мысли. Поэтому вся семья моментально организовала поиски. Ориентировки массово рассылались по соцсетям. На местности работали волонтеры и искали зацепки.

Также выяснилось, что пропавшая переживала болезненный разрыв с молодым человеком, и в последнее время в ее состоянии наблюдались эмоциональные качели.

ЗАБЛУДИЛАСЬ В ЛЕСУ

В итоге все закончилось благополучно. Девушка была найдена живой и невредимой. Несмотря на тревожные сообщения, она не пыталась свести счеты с жизнью. По словам родственников, девушка любила фотографировать природу и закаты. В тот вечер она отправилась в лес именно за красивыми кадрами.

«Она забрела дальше, чем планировала. Навигация не работала, связи не было, а потом и вовсе сел аккумулятор телефона. Ночью было холодно, поэтому она почти не спала – больше двигалась, чтобы согреться. Днем же падала от усталости и засыпала прямо на земле», - рассказала журналистам ее сестра.

Развести костер у девушки не получилось, так как из-за затяжных дождей деревья и валежник отсырели. Она брела наугад по лесным тропам, пока на вторые сутки случайно не вышла к дороге, ведущей на трассу. Узнав знакомые ориентиры, смогла добраться до поселка.

ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО

Домой пропавшая вернулась в состоянии сильного истощения – была промокшей, грязной, жаловалась на боли в животе и температуру. Прибывшая скорая доставила ее в больницу Первоуральска, а затем перевела в Екатеринбург для более детального обследования. Врачи назначили лечение и после стабилизации состояния отпустили девушку домой.

По словам семьи, служебные собаки, которых использовали в поисках, взяли правильный след. Однако пропавшая ушла глубже в лес, чем предполагали спасатели. Волонтеры и полицейские просто не успели дойти до той зоны, где она находилась.

Девятиклассница в настоящий момент идет на поправку. Вся ее семья публично выражает благодарность сотрудникам полиции, МЧС и волонтерам, которые не прекращали искать ребенка даже тогда, когда все факты намекали на то, что случилась трагедия.

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