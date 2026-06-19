Онищенко: Свои же военные могут дурить руководство США по вопросу биолабораторий

Национальная разведка США опубликовала документы, касающиеся деятельности биолабораторий на территории Украины. Фото: Cryptographer/Shutterstock/Fotodom

…- Геннадий Григорьевич, здравствуйте. Радио «Комсомольская правда», Александр Гамов, помощник академика РАН Онищенко.

- Да, привет! А сейчас, Саша, что у тебя?

- Смысл моего звонка в чем? Сегодня начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Алексей Ртищев провел брифинг… По вопросам анализа опубликованных Национальной разведкой США документов, касающихся деятельности биолабораторий на территории Украины. И в ведомстве сообщили, что ранее обозначенные Минобороны и МИДом России места дислокации и направлений исследовательской деятельности биолабораторий в настоящий момент подтверждены материалами Национальной разведки США.

- Да, информация у тебя сегодня ценная!

- И академик Онищенко был прав, мы с вами уже года три эту тему обсуждаем. Что это вдруг на американцев нашло, почему они решили… Более чем 120 лабораторий вообще по всему миру у них, в том числе на Украине. Все биокарты раскрыли?

- По нашим подсчетам, Саша, их было почти 400, этих биолабораторий. 120, видимо, действующие.

Потому что многие, в том числе и на Украине, они как бы перепрофилировались, открывались, но не работали. Видимо, списывали деньги, которые Минобороны США (сейчас – Министерство войны. - А.Г.) давало. Это тоже может быть. А в чем еще вопрос-то?

- В том, что мы с вами оказались правы. Или они читают «Комсомолку»?

- Я, например, говорил то, что знаю, что на протяжении, начиная с Нанна и Лугара…

Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Кто такие?

- Это два сенатора американских… Ну, такие дядюшки были, Нанн, по-моему, еще жив, а Лугар… Даже именем Лугара названа лаборатория в Грузии. Ну, с них начинали, это был еще советский период.

- Теперь, коль их разоблачили, и коль их все назвали, и коль Трамп год назад, в мае 2025-го, решил прекратить финансирование… значит, они не будут действовать. Значит, мир (в том числе и Россия) вздохнет?

- Слушай, Саш, давай не будем этими пафосными формулировками пользоваться.

- Ну ладно, хорошо!

- Мы все время, еще с советских времен, знали, что есть Форт-Детрик, есть другие научно-исследовательские институты Министерства обороны Соединенных Штатов Америки… Где работают только военные, которые ведут только секретные работы… Что они занимаются разработкой наступательных программ и боевых рецептур для реальных боевых действий… С применением биологических рецептур в виде террористических актов, ведения биологической войны.

От концепции биологической войны американцы давно уже отказались…

- И правильно сделали.

- Да. Но - биотерроризм как вопрос преднамеренного применения биооружия, который трудно доказать, и который может вызвать эффект более значимый, чем какой-нибудь там БПЛА. Тогда ничего не докажешь. Но это дает право американцам требовать допуска своих специалистов на объекты для того, чтобы посмотреть эффект. И - изучить обвинение страны, в том числе и нашей. Это всё известные вещи. Но это еще не закончилось.

- То есть, мы с вами продолжим, «Комсомольская правда» и академик Онищенко…

- То, что она сказала, это она, как говорится, детализировала. Указ от мая 2025 года, подписанный президентом Трампом…

- Это вы уже про бывшую главу Нацразведки США Тулси Габбард говорите?

- Да, про нее. Она просто детализирует, но указ Трампа - майский, он дает возможность для маневра.

- То есть?

- В указе говорится о том, что использовать лаборатории запрещается, потому что там нет должного контроля за его работой.

Ну, я завтра скажу, что контроль в Грузии налажен (не я, конечно, а представитель Министерства обороны). И это даст право им продолжать эту работу.

А потом - ведь самое главное что?

- Да, что самое главное?

- Министерство обороны может дурить голову и своему политическому руководству. Они будут говорить: да нет, мы всё закончили, мы работаем с сибирской язвой для того, чтобы создать вакцину, допустим, и так далее.

Ведь когда было расследование применения, там несколько лет ушло на это. Поэтому – да, указ президента Трампа есть, заявление разведки имеется, все мировое сообщество выдохнуло, сказало - «какие молодцы», но это не значит, что все прекращено. И даже тому же президенту Соединенных Штатов можно морочить голову и говорить ему, что мы всё закончили, а на самом деле это не так. Понятно, о чем я говорю?

- Спасибо вам огромное, Геннадий Григорьевич.

- Вот в чем собака зарыта. Хотя… молодцы, все борются за мир, заботятся о человечестве, которое может заболеть этими военными рецептурами, сделанными из опасных вирусов и микробов.

- То есть руки складывать рано!