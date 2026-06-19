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В мире19 июня 2026 15:16

Еще хуже Стармера: Назван возможный новый премьер Великобритании

Потенциальный новый премьер Британии Энди Бернем оказался ярым русофобом
Дмитрий БАБИЧ
Энди Бернем может стать новым премьером Великобритании

Энди Бернем может стать новым премьером Великобритании

Фото: REUTERS.

Кто станет новым премьером Британии после Стармера

В ближайшее время в Британии может смениться премьер. После сегодняшней победы на довыборах в парламент в округе Мейкерфилд Энди Бернема, мэра Манчестера и главного соперника действующего главы правительства Кира Стармера внутри лейбористской партии, «путь к поединку» (выражение местных газет) между этими двумя политиками открыт. Тот, кто одержит верх во внутрипартийной борьбе, по британским законам станет премьер-министром.

Кто такой Энди Бернем, выигравший допвыборы в парламент Британии

Победа на выборах была нужна Бернему потому, что только обладание мандатом в парламенте Британии дает право побороться за лидерство в одной из двух партий, вот уже более ста лет сменяющих друг друга у власти в Соединенном Королевстве, – лейбористской и консервативной. Поэтому нынешний, крайне непопулярный премьер Кир Стармер всячески пытался не дать Бернему баллотироваться в парламент.

«В феврале этого года Национальный исполнительный комитет (НИК) лейбористской партии даже вынес специальное решение: поскольку Бернхем очень полезен для партии на посту мэра Манчестера, ему нельзя идти в депутаты, - сказала в интервью KP.RU глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. – Но в мае лейбористы с жуткими результатами провалились на коммунальных выборах, а Стармер оказался самым непопулярным премьером. После такого он просто не имел морального права запретить однопартийцам искать ему замену. В итоге НИК отменил свое решение, а депутат от округа Мейкерфилд отказался от своего мандата, чтобы дать Бернему шанс избраться».

Кир Стармер отправляется на свалку истории

Кир Стармер отправляется на свалку истории

Фото: REUTERS.

Воспользовался этим шансом Бернем, если посмотреть на цифры, с большим скрипом. Несмотря на известность в стране, мэр Манчестера получил всего 54% голосов при явке в 58% от списочного состава избирателей. За Бернхема проголосовали 24 927 избирателей, а за его ближайшего соперника – мало кому в стране известного местного кандидата Роба Кеньона – 15 803 избирателя.

Откуда такой результат у «темной лошадки»? Роб Кеньон представляет партию «Реформируем Соединенное Королевство» (Reform UK). Возглавляемая «ультраправым» политиком Найджелом Фараджем, эта партия из-за своей жесткой позиции против завоза в страну мигрантов стала «неприкасаемой» для британской элиты, но самой популярной политической силой для доведенных до отчаяния низов. Отсюда – неплохой результат и на нынешних выборах.

Что означают для России результаты выборов в Британии

Что от этого будет России? Не надо возлагать завышенные надежды ни на смену одного лейбористского премьера, ни на приближение к власти Найджела Фараджа. Да, против Фараджа применялись те же методы травли, что и против тех политиков, кого власти подозревали в симпатиях к Москве (заморозка счетов в банках, шельмование в прессе). Но это не сделало Фараджа симпатизирующим России политиком. Следуя традиции английского национализма, свой гнев на Еврокомиссию он обрушивает не из-за ее русофобии, а из-за предполагаемой враждебности британским интересам.

Что же касается Энди Бернема, то вот лишь краткий список его публично выраженных антироссийских мнений:

- еще в 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией, Бернхем призвал ФИФА отменить намеченный на 2018 год чемпионат мира по футболу в нашей стране, который тем не менее состоялся;

- в самом начале СВО он заявил, что Россия на Украине якобы продолжает «сталинскую политику», и назвал необходимой «всяческую поддержку Украины всеми средствами»;

- в 2024 году Бернем обвинял Россию в ядерном шантаже, хотя не имел для этого никаких оснований.

На довыборах в парламент в округе Мейкерфилд победил Энди Бернем, мэр Манчестера

На довыборах в парламент в округе Мейкерфилд победил Энди Бернем, мэр Манчестера

Фото: REUTERS.

Два варианта развития событий в Британии

Сейчас возможны два варианта развития событий. Первый – Стармер уходит в отставку добровольно, а Бернхем становится премьер-министром на основе высокого внутрипартийного рейтинга. Но тогда неписаные законы британской политики потребуют от нового премьера объявить новые выборы. А это катастрофа для лейбористов с их нынешним минимальным уровнем их поддержки.

Второй вариант: Стармер и Бернем, заручившись (каждый) поддержкой пятой части депутатов британского парламента и двадцатой доли местных региональных ячеек лейбористов, проводят «поединок», борясь за голоса 200 тысяч членов партии. Все это решится уже этим летом.