Энди Бернем может стать новым премьером Великобритании Фото: REUTERS.

Кто станет новым премьером Британии после Стармера

В ближайшее время в Британии может смениться премьер. После сегодняшней победы на довыборах в парламент в округе Мейкерфилд Энди Бернема, мэра Манчестера и главного соперника действующего главы правительства Кира Стармера внутри лейбористской партии, «путь к поединку» (выражение местных газет) между этими двумя политиками открыт. Тот, кто одержит верх во внутрипартийной борьбе, по британским законам станет премьер-министром.

Кто такой Энди Бернем, выигравший допвыборы в парламент Британии

Победа на выборах была нужна Бернему потому, что только обладание мандатом в парламенте Британии дает право побороться за лидерство в одной из двух партий, вот уже более ста лет сменяющих друг друга у власти в Соединенном Королевстве, – лейбористской и консервативной. Поэтому нынешний, крайне непопулярный премьер Кир Стармер всячески пытался не дать Бернему баллотироваться в парламент.

«В феврале этого года Национальный исполнительный комитет (НИК) лейбористской партии даже вынес специальное решение: поскольку Бернхем очень полезен для партии на посту мэра Манчестера, ему нельзя идти в депутаты, - сказала в интервью KP.RU глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. – Но в мае лейбористы с жуткими результатами провалились на коммунальных выборах, а Стармер оказался самым непопулярным премьером. После такого он просто не имел морального права запретить однопартийцам искать ему замену. В итоге НИК отменил свое решение, а депутат от округа Мейкерфилд отказался от своего мандата, чтобы дать Бернему шанс избраться».

Кир Стармер отправляется на свалку истории Фото: REUTERS.

Воспользовался этим шансом Бернем, если посмотреть на цифры, с большим скрипом. Несмотря на известность в стране, мэр Манчестера получил всего 54% голосов при явке в 58% от списочного состава избирателей. За Бернхема проголосовали 24 927 избирателей, а за его ближайшего соперника – мало кому в стране известного местного кандидата Роба Кеньона – 15 803 избирателя.

Откуда такой результат у «темной лошадки»? Роб Кеньон представляет партию «Реформируем Соединенное Королевство» (Reform UK). Возглавляемая «ультраправым» политиком Найджелом Фараджем, эта партия из-за своей жесткой позиции против завоза в страну мигрантов стала «неприкасаемой» для британской элиты, но самой популярной политической силой для доведенных до отчаяния низов. Отсюда – неплохой результат и на нынешних выборах.

Что означают для России результаты выборов в Британии

Что от этого будет России? Не надо возлагать завышенные надежды ни на смену одного лейбористского премьера, ни на приближение к власти Найджела Фараджа. Да, против Фараджа применялись те же методы травли, что и против тех политиков, кого власти подозревали в симпатиях к Москве (заморозка счетов в банках, шельмование в прессе). Но это не сделало Фараджа симпатизирующим России политиком. Следуя традиции английского национализма, свой гнев на Еврокомиссию он обрушивает не из-за ее русофобии, а из-за предполагаемой враждебности британским интересам.

Что же касается Энди Бернема, то вот лишь краткий список его публично выраженных антироссийских мнений:

- еще в 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией, Бернхем призвал ФИФА отменить намеченный на 2018 год чемпионат мира по футболу в нашей стране, который тем не менее состоялся;

- в самом начале СВО он заявил, что Россия на Украине якобы продолжает «сталинскую политику», и назвал необходимой «всяческую поддержку Украины всеми средствами»;

- в 2024 году Бернем обвинял Россию в ядерном шантаже, хотя не имел для этого никаких оснований.

На довыборах в парламент в округе Мейкерфилд победил Энди Бернем, мэр Манчестера Фото: REUTERS.

Два варианта развития событий в Британии

Сейчас возможны два варианта развития событий. Первый – Стармер уходит в отставку добровольно, а Бернхем становится премьер-министром на основе высокого внутрипартийного рейтинга. Но тогда неписаные законы британской политики потребуют от нового премьера объявить новые выборы. А это катастрофа для лейбористов с их нынешним минимальным уровнем их поддержки.

Второй вариант: Стармер и Бернем, заручившись (каждый) поддержкой пятой части депутатов британского парламента и двадцатой доли местных региональных ячеек лейбористов, проводят «поединок», борясь за голоса 200 тысяч членов партии. Все это решится уже этим летом.