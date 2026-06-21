Новая загадка Стоунхенджа: рядом с ним нашли еще более древний «храм» для наблюдения за Солнцем

Стоунхендж справедливо считается «чудом света». Фото: Christian Zappel/ imageBROKER.com/Global Look Press

Неподалеку от знаменитого Стоунхенджа найдены следы еще одного, более древнего, сооружения. Он, как и появившийся впоследствии каменный монумент, был ориентирован на точку летнего солнцестояния. Накануне этого важного астрономического события (летнее солнцестояние наступает в воскресенье, 21 июня, в 11 часов 24 минуты по московскому времени) KP.RU рассказывает о том, насколько значимым была эта дата для наших предков.

СЕНСАЦИЯ В СТОУНХЕНДЖЕ

Стоунхендж справедливо считается «чудом света»: колоссальные (20-40 тонн) монолиты привезены издалека без какой-либо техники, и смысл постройки остается неясным до сих пор.

Археологи говорят, что монумент строили в несколько этапов: около 3100 года до новой эры вырыли ров и вкопали деревянные столбы, затем примерно в 2600 году навезли камней и соорудили арки, наконец, в 2400-1500 годы до новой эры выровняли это все по сторонам света. Таким образом, люди на протяжении тысячелетий сохраняли некую идею, и пытались ее воплотить, но что это за идея?

Уже в XVIII веке Уильям Стьюкли обратил внимание, что главная ось памятника направлена на точку восхода Солнца в день летнего солнцестояния. В 1901 году сэр Норман Локьер провел точные измерения, и доказал, что создатели Стоунхенджа отмечали не только летнее, но и зимнее солнцестояние. А в 1960-е астроном Джеральд Хокинс заметил, что древние люди, используя камни монумента, могли еще и вычислять фазы Луны. Таким образом, Стоунхендж был и обсерваторией, и храмом, где одновременно наблюдали за небом и поклонялись светилам как богам.

И вот на днях сотрудники научной фирмы Wessex Archaeology наткнулись на следы двух деревянных столбов: в нескольких километрах к востоку от Стоунхенджа. Сами столбы, конечно же, давно пропали, но дырки сохранились. Поразительно, но эта деревянная конструкция примерно на 500 лет старше Стоунхенджа, и построена она около 5 тысяч лет назад. Столбы были точно ориентированы на точку восхода Солнца в день летнего солнцестояния.

Таким образом, у Стоунхенджа был прототип, говорит археолог Фил Хардинг:

- Древние люди смогли определить точки на горизонте, где солнце восходит в середине лета и заходит в середине зимы. Это было новаторское достижение.

Археологи считают: люди пользовались деревянным временным «храмом», пока строился основной, каменный. Впрочем, «временное» тянулось несколько столетий, так что, скорее всего, вновь обнаруженный памятник – «черновик» Стоунхенджа. Сначала довольствовались бревнами, потом решили возводить из каменей.

Стоунхендж - выдающийся памятник древней культуры. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

КТО ТАКИЕ ГИПЕРБОРЕИ

Современный горожанин знает о солнцестоянии только то, что «день начинает убывать». Даже такой очевидный факт, что точки восхода и захода Солнца смещаются в течение года, для современного человека не очевиден.

Наши предки были куда более наблюдательными. Они прекрасно знали, что в первой половине года Солнце восходит все севернее, пока точка его восхода не достигает предела в день летнего солнцестояния. Затем эта точка начинает обратный ход, и в день зимнего солнцестояния прижимается к югу.

Жизнь человека целиком зависела от времен года и Солнца. Страх, что «Солнце завтра не взойдет», был вполне реален, а мифы (видимо, отражавшие древние катаклизмы) убеждали, что структура времен года (благодатное лето – суровая зима) может поломаться. Поэтому астрономически выделенные моменты (солнцестояния и равноденствия) стали сакральными датами, их праздновали, их стремились предвычислить.

- Когда мы говорим о солнцестоянии, мы говорим о религии, — объясняет соавтор открытия, археолог Мэтт Лейверс, — То, что мы видим на новом памятнике, а позже и в Стоунхендже, — это способ отметить и обозначить течение времени, и убедиться, что мир продолжает функционировать «правильно».

И такие глубокие познания были не у какого-то одного племени, построившего Стоунхендж. Подобных «храмов-обсерваторий» - гигантское количество.

Так, в гробнице Брин-Келли-Ди (Уэльс, 3000 год до новой эры) солнечный луч на восходе в день летнего солнцестояния освещает длинный коридор. На эту точку ориентировано и каменное кольцо на острове Льюис, Шотландия. А коридор гробницы Ньюгрейдж, Ирландия, напротив, озаряется в день зимнего солнцестояния. На сегодня археологи знают несколько сотен таких мест. Некоторые представляют собой просто площадку в горах, с которой видно, как Солнце, восходя в день солнцестояния, задевает своим диском приметную гору на горизонте.

Греки считали, что где-то на севере некогда была развитая культура, обладавшая уникальными знаниями. Они звали их гипербореями («те, кто живет за северным ветром»). Греки рассказывали, что однажды их посетил некто Абарис, гиперборей, и путь ему указала волшебная стрела (неужели компас?).

Знаменитые каменные лабиринты Карелии, Соловков и Мурманской области тоже, возможно, созданы «гипербореями». Хотя устроены принципиально иначе, нежели Стоунхендж. Некогда в центр лабиринта ставили шест, и получали солнечные часы. Это еще более тонкая, хотя и не столь «эффектная», технология. Абарис пришел в Грецию из Карелии? Не исключено.

Наши предки пристально наблюдали за солнцем. Фото: Helmut Meyer zur Capellen/Global Look Press

ЧТО ОЗНАЧАЕТ КУПАЛЬСКИЙ КОСТЕР

Хотя создатели всех этих памятников, обитавшие на островах (Англия, Ирландия) и на континенте (Нормандия, Север России), безусловно, добились выдающихся успехов в астрономии, знания о небе были присущи всем без исключения древним народам. Но нюансы важны.

Археологи давно заметили, что племена, обитавшие в лесах, мыслили категорией «сверху вниз» (как растут деревья, вертикально). Они толковали о влажном подземном мире и таинственном, почти всегда скрытом кронами деревьев, небе. В отличие от них люди, жившие на открытых равнинах, мыслили «горизонтально» (горизонт и события на нем, те же восходы Солнца). А египтяне, хотя прекрасно понимали суть равноденствий и солнцестояний, фокусировались на циклы звезды Сириус. Дело в том, что в Египте ритм задается разливами Нила (точно так же, для жителей современного Норильска весна – ледоход на Енисее). Сириус впервые появлялся на утреннем небе накануне разлива. Значит, начинается новый хозяйственный год.

А что у славян? В Польше есть курганы Кракус и Ванда, насыпанные в VII-VIII веках. Если встать на один из них, Солнце в день солнцестояния взойдет как раз над вторым. А знаменитое святилище Перынь под Новгородом – это и вовсе «наш Стоунхендж» (только деревянный), и точно так же ориентирован по солнечным восходам.

В вышивке, в орнаментах по дереву (наличники) этнографы прослеживают циклы солнечного года. Там изображают и зимнее низкое Солнце, и летнее высокое. Но ярче всего это «отражение» появляется в празднике Ивана Купалы, который изначально был приурочен в точности к солнцестоянию. Положено прыгать через костер, символизирующий Солнце, и собирать травы, которые в самую короткую ночь преисполняются магической силы. Но и это – лишь немногое, что сохранила народная память.

Толпы любопытных собираются у Стоунхенджа в день летнего солнцестояния. Фото: Isabel Infantes/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

ЛИКБЕЗ «КП»

Летнее солнцестояние – факты

Как и на Земле, на небе есть экватор. Годовой путь Солнца (Зодиак, или эклиптика) наклонен к экватору на 23,5 градуса. Именно это обстоятельство задает ритм времен года. В день летнего солнцестояния Солнце оказывается в точке максимального удаления от экватора (на те самые 23,5 градуса). Это значит, что в северном полушарии в полдень оно поднимается на максимальный угол над горизонтом. В полдень 21 июня посмотрите на Солнце – выше в вашей местности оно уже не будет никогда.

Слово «солнцестояние» объясняется тем, что сразу до и после 21 июня (и 20 декабря) долгота дня почти не меняется, Солнце как бы «стоит» (на самом деле, оно движется, но почти параллельно небесному экватору, отчего и «замирает» долгота дня). Точка неба, в которой это происходит, не «прибита» намертво, но медленно смещается таким образом, что за 2148 лет проходит ровно один знак Зодиака. Именно по этой причине астрологические знаки Зодиака сегодня не совпадают с реальными созвездиями (а когда-то совпадали). Это обстоятельство позволяет датировать древние астрономические памятники, ведь тот же Стоунхендж сегодня показывает не на реальные солнечные точки, а на те, что были когда-то.

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