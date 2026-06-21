Школьник выходил из магазина, и в этот момент на него напал 21-летний парень, забрал пакет продуктов и убил

Мальчик хорошо учился и был гордостью семьи. Фото: КП-Уфа

В селе Кандры в Башкирии 12 июня произошло убийство восьмиклассника. Жертвой нападения стал 14-летний Ильнар (имя изменено. – Ред.), который просто выходил с покупками из продуктового магазина.

ВСЕ ПРОИЗОШЛО ПОСРЕДИ БЕЛА ДНЯ

Преступление произошло около 16:00 во дворе жилого дома, неподалеку от детской площадки. По словам местной жительницы Гульназ, которую цитирует «КП-Уфа», на ребенка напал 21-летний односельчанин по имени Арслан.

Женщина рассказала, что молодой человек нанес подростку несколько ножевых ранений, одно из которых оказалось смертельным.

«Страшно даже днем отпускать детей. Такой беспредел. Боимся, что он останется безнаказанным», - в ужасе рассказывает свидетельница.

Местные хорошо знают убийцу и утверждают, что он сильно замкнулся после смерти отца, якобы у него обострилась психологическая травма. При этом сама семья характеризуется как благополучная, мать работает няней в детском саду.

Но также есть информация, что парень подвергался насмешкам со стороны ровесников.

«Над ним смеялись – вот и досмеялись», - сказала одна из жительницы села.

НЕСМОТРЯ НА РАНЫ, ДОШЕЛ ДО ПОДЪЕЗДА

Тетя погибшего мальчика Эльза сообщила, что Ильнар возвращался из магазина домой, когда нападавший сначала пристал к нему, а затем нанес удары ножом. В руках у него был пакет с продуктами. Школьник, несмотря на серьезные раны, смог дойти до своего подъезда, где потерял сознание. Прохожие вызвали скорую, но спасать уже было поздно.

Двор обычно в это время дня многолюден, но по какому чудовищному стечению обстоятельств именно в момент нападения рядом никого не оказалось. Семья считает, что у убийцы могли быть психические отклонения или зависимость от чего-то запрещенного.

Плюс в сети сплыла видеозапись, на которой задержанный открыто говорит: «Я хочу почувствовать, что такое, когда убиваешь человека».

Задержали убийцу прямо на месте. Фото: КП-Уфа

«НИ С КЕМ НИКОГДА НЕ КОНФЛИКТОВАЛ»

Родные описывают погибшего Ильнара как спокойного, доброго и дружелюбного подростка. Он хорошо учился, проводил время с родителями, братьями и одноклассниками.

«Все о нем хорошо отзывались. Мама и папа в шоке», - говорит его тетя.

Семья погибшего находится в очень тяжелом психологическом состоянии. Близкие в соцсетях объявили сбор средств на похороны.

В Следственном комитете по Башкирии подтвердили задержание 21-летнего местного жителя. По данным ведомства, он увидел выходящего из магазина подростка и с целью ограбления напал на него. От полученных травм подросток скончался неподалеку. Заведено уголовное дело по статье «Убийство».

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