Андрей Мерзликин правит золотым прииском, Артем Быстров — бандой беглых зеков. Новый сериал посвящен «Амурской Калифорнии»

Артем Быстров и Александр Радойичич в проекте "Желтуга". Фото: ИРИ

В Иванове проходит ежегодный фестиваль сериалов «Пилот» — смотр лучших отечественных телевизионных проектов, где каждый канал или онлайн-платформа стараются выставить лучший товар лицом. А в это время продолжается активная фаза съемок исторического проекта «Желтуга», который готовят сразу несколько крупных игроков рынка (НТВ, ИВИ и Кион при поддержке ИРИ).

Сага посвящена событиям, происходившим в Российской империи в конце XIX века. Тогда — на Дальнем Востоке в верховьях Амура, в районе реки Мохэ, русские золотодобытчики основали квазиреспублику. Настоящее протогосударственное образование с охраной, самоуправлением и проч. Назвались Желтугинской республикой. На прииски, информация о которых быстро разлетелась по стране, быстро стянулись беглые каторжане, ссыльные, авантюристы и прочие охотники за золотом. Все, как во времена золотой лихорадки в Америке (кстати, и оттуда тоже прибыл люд!). Численность поселка выросла до 15 тысяч человек. Среди поселенцев были и русские, и китайцы, и «корейцы, орочоны, евреи, немцы, французы, поляки, американцы, сибирские инородцы». Вот этим событиям и посвящен новый сериал.

По сюжету «Желтуги» студент-геолог Владимир Проскуряков (Александар Радойичич — восходящая сербская звезда), несправедливо осужденный за чужое преступление, присоединяется к беглым каторжникам, руководит которыми рецидивист Молот (Артем Быстров). Вместе они бегут в таинственную Желтугу, где среди лачуг и шатров нашли пристанище беглецы со всего света.

В самопровозглашенной республике верховодит бородатый Корней Донатович (Андрей Мерзликин), устраивающий местному народу показательные порки. Помогает ему держать маргиналов всех мастей в узде властная и жесткая купчиха кабанихо-салтычиховского извода — Морозова (Елизавета Боярская).

Елизавета Боярская. Фото: ИРИ

Разумеется, появление нового авторитета Молота нарушает баланс сил в Желтуге. Он (прямо как в сериале «Лихие») пытается забрать власть на богатой золотом территории, склоняя на свою сторону все больше и больше людей. Студент, само собой, оказывается втянутым в водоворот событий.

Виктор Добронравов. Фото: ИРИ

А в это время за беглецами выходит на охоту сыщик Светозаров (Виктор Добронравов), у которого глаз, как у орла — он, как оказывается, имеет личные счеты с геологом Проскуряковым. Скорее всего, по женской линии.

Фото: ИРИ

В первом тизере показано, как банда Молота ловит случайного человека, у которого обнаруживается мешочек с золотом.

— Говорит, что едет из какой-то Желтуги, — докладывают боссу бандиты.

— Сказки это какие-то, — звучит голос из банды.

— Сказки не сказки, а золото настоящее, — констатирует Молот. — Спроси, как добраться до этой Желтуги?

Затем зрители видят небольшой поселок, где идет строительство срубов и работа на приисках. Иссеченная шрамами от плетей спина Корнея Донатовича в кадре не сулит ничего хорошего.

— Колокол звонит, когда кто-то преступил закон, — говорит за кадром Андрей Мерзликин. После чего перед ликующей толпой на виселице вздергивают сразу несколько человек. — Наш закон простой: живи честно, работай честно и умри честно!

В костюме и цилиндре персонаж Мерзликина напоминает Мясника Билла (Дэниел Дэй-Льюис) из «Банд Нью-Йорка» Мартина Скорсезе, хотя концептуально и стилистически «Желтуга» больше походит на сериал «Дедвуд» (HBO).

Фото: ИРИ

Ситуация осложняется тем, что на республику идет мощное казачье войско — и всем крестьянам и уголовникам, собравшимся в Желтуге (так создавалась Америка, кстати), придется взять в руки оружие, чтобы обороняться. Большинство, конечно, этого делать не умеет.

Судя по тому, что проект вовсю снимают, в эфире и на онлайн-платформах зрители смогут увидеть "Желтугу" в новом телесезоне.