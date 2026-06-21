Пропавшую в Таиланде обеспеченную россиянку нашли и вывезли на родину: она несла какую-то бессмыслицу

В настоящий момент женщина находится в больнице. Фото: КП-Дальний Восток

Пропавшая в Таиланде 43-летняя Дарья из Приморского края была найдена и возвращена на родину. Сейчас она находится в клинике, где врачи борются за ее психическое и физическое здоровье.

КАК ИСЧЕЗЛА

Как сообщает «КП – Дальний Восток», Дарья перестала выходить на связь 24 мая, в этот же день прекратились все ее банковские транзакции. Однако исчезновению предшествовала неделя, которая навсегда изменила восприятие семьи о случившемся. Привыкшая к самостоятельности и финансовой независимости, женщина вдруг начала совершать абсолютно нелогичные поступки. По словам ее друга, выступавшего в роли финансового посредника, Шаньгина за короткое конвертировала в тайскую валюту внушительную сумму. Все переводы совершались глубокой ночью, без внятных объяснений, что вызвало тревогу даже у тех, кто привык доверять ее рассудительности.

Далее все еще страннее: Дарья вышла на связь с новостью, что ее ограбили до нитки. Без паспорта, телефона, денег и украшений она оказалась в чужой стране в полной изоляции. Но в следующих разговорах с матерью и подругой ее голос звучал уже иначе – с налетом эйфории. Женщина рассказывала о таинственном избраннике, называя его не иначе как «будущим мужем», строила планы на свадьбу в Дубае и рисовала картины безоблачного будущего. Именно эта резкая смена настроения – от паники к восторгу – стала для родных самым зловещим сигналом.

ПОИСКИ

Волонтеры, подключившиеся к поискам, заметили, что мышление пропавшей стало фрагментарным. Фразы теряли логику, прыгали с темы на тему, что было абсолютно несвойственно для женщины, которую с детства знали как прагматичного и успешного человека. Тревожные мысли приходили сами собой. Что это? Результат применения психотропных веществ, жесткий контроль со стороны вербовщиков или последствия психологической травмы от потери документов?

Когда информация о пропаже распространилась в соцсетях и чатах волонтеров, Дарья неожиданно снова активизировалась. Она прислала матери свой адрес на Пхукете, что дало спасателям конкретную зацепку. На место оперативно вышел местный житель, который подтвердил, что россиянка действительно находилась по этому адресу. Это стало первым реальным подтверждением того, что она жива.

ВЕРНУЛИ НА РОДИНУ

Параллельно с выездной проверкой семья Дарьи через посредников получила контакты профильных специалистов, имеющих опыт вызволения россиян из кризисных ситуаций за рубежом. Юристы и переговорщики, работавшие с тайской полицией, скоординировали усилия с местными волонтерами. Именно эта многоуровневая схема в итоге и привела к успеху. Женщину удалось вывезти из страны.

Но возвращение домой не ознаменовалось радостью, а скорее походило на эвакуацию с поля боя. В настоящий момент Дарья изолирована от внешнего мира, семья оберегает её от любых контактов и скрывает произошедшее. Согласно неподтвержденным данным, у нее были похищены все цифровые активы. Предположительно, доступ к ее банковским счетам получили неизвестные лица арабского происхождения.

Также есть версия, что Дарья могла находиться в состоянии принудительного содержания – речь идет о долговом рабстве или изоляции с целью выкачивания средств. Как именно она попала в подобную ситуацию, не очень понятно. Известно, что она ехала в Таиланд вместе с друзьями, но потом внезапно решила жить одна.

Но главное, что все закончилось благополучно. Теперь Дарья находится рядом с родными.

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