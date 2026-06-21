Выбираем купальник на лето: с ярким принтом, бикини или «умный»

Купальники Kiohne, Estelle Adony и «Дефиле». Фото: estelle.ru, «Дефиле»

В наше время, чтобы позагорать и поплавать, совсем необязательно уезжать за пределы города. Каждый год открываются новые пляжные клубы с комфортабельными шезлонгами и бассейнами. А если вы уже запланировали отпуск, то самое время выбрать стильный купальник. Специально для вас мы составили подборку актуальных моделей.

Стилист Ольга Родина составила подборку актуальных купальников на лето

Слитный

Сплошной купальник идеально подойдет тем, кто любит больше плавать, чем загорать. Всегда эффектно смотрятся однотонные яркие модели в стиле «Спасателей Малибу». Можно также выбрать купальник с ярким принтом, например, в морской тематике. Дополняйте образы накидками, парео, плетеными сумками и солнцезащитными очками.

Купальники Karl Lagerfeld и «Дефиле»

Комплект

Сейчас многие бренды выпускают целые пляжные комплекты — купальник и специальную одежду к нему. Накидки, парео, юбки и брюки, как правило, производят из материалов, которые моментально высыхают. Кроме того, на них почти не остается разводов. Я выбрала бикини с зигзагообразным принтом и подобрала к нему легкие полупрозрачные брюки. Образ можно дополнить коричневыми мюлями или шлепанцами, объемной сумкой из рафии и широкополой соломенной шляпой.

Купальник и брюки «Дефиле»

«Умный» купальник

Умный купальник — это пляжный костюм, выполненный из инновационных материалов с микропористой структурой. Он позволяет получить ровный, красивый загар по всему телу без белых следов от лямок, а также механически защищает кожу от пагубного влияния ультрафиолетовых лучей, вызывающих преждевременное старение кожи. Как правило, в описании к «умным» купальникам указано, какой уровень защиты они обеспечивают. Зачастую на пляже необходим SPF 50+.

Купальники Kiohne, Estelle Adony и Melissa Odabash. Фото: estelle.ru

С анималистичным принтом

Животные принты всегда здорово смотрятся на пляже и эффектно подчеркивают загар. В данном случае важно правильно подобрать модель. Если у вас сухая спортивная фигура, то на вас сядет любой купальник. Если все же имеются излишки в зоне бедер или живота, то обратите внимание на модель с плавками с высокой талией. Такие трусики плотно садятся по фигуре и отлично скрывают животик.

Купальники Sensima и Emdi. Фото: lamoda.ru

Утягивающий

Моделирующий купальник подтянет и скорректирует фигуру. Я остановила выбор на модели в ультрамодный горох с темной окантовкой. Однако, принт может визуально прибавлять объем. Поэтому я бы также присмотрелась к однотонным купальникам с широким лифом и классическими плавками с высокой талией.

Купальники Aneavo и Biswim. Фото: lamoda.ru

Бикини

Раздельный купальник идеально подойдет для приема солнечных ванн. Бикини бывает разных видов, которые разделяют по фасону и крою трусиков. Классическое бикини выглядит, как три треугольника. Есть еще лиф бандо без бретелей и лямок, он идеален для получения загара. Эффектно смотрится лиф с эффектом пуш-ап, который визуально увеличивает грудь. Спортивный вариант — мягкий бралетт без косточек. Трусики тоже бывают разные — классические (подходят почти всем), танга (максимально открывают бедра), «шортики», а также откровенные стринги, полностью открывающие ягодицы. Касаемо цветовой гаммы, сейчас актуальны пастельные оттенки — небесный, сливочный, разбавленный зеленый, бледно-розовый.

Купальники Oceanside и Detached. Фото: lamoda.ru

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