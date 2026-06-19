Магия джуджу: стала известна личность «колдовского» болельщика сборной Ганы, распылившего на ЧМ белый порошок

Телезрители в шутку обозвали колдуна c трибун «мастером джуджу» Фото: REUTERS.

История с чернокожим болельщиком сборной Ганы, который на Чемпионате мира по футболу старательно сдувал с трибуны в сторону поля какой-то белый порошок, после чего на 95-й минуте матча игрок сборной Калеб Йиренки забил победный гол (Гана выиграла у Панамы 1:0), быстро разошлась на мемы в Интернете. Телезрители в шутку обозвали колдуна «мастером джуджу», способным победить любую сборную благодаря этой магической практике. В чем же её смысл и история?

Джуджу – древняя западноафриканская система магических ритуалов, и она действительно включает в себя использование порошков. Но, во-первых, чаще используются амулеты и талисманы. Во-вторых, все такие вещества по традиции изготовляются жителями Ганы, Того, Нигерии и других западноафриканских стран из природных неопасных материалов (трав, особых пород дерева и так далее). А в-третьих, абсолютное большинство практик джуджу не относится к черной магии. Чаще всего цель использующего джуджу колдуна - не повредить другому человеку, а принести ему удачу и здоровье.

Джуджу – древняя западноафриканская система магических ритуалов, и она действительно включает в себя использование порошков Фото: REUTERS.

Впрочем, бывают исключения. Так, в 2009 году, если верить Times, британская полиция накрыла целую криминальную организацию, втягивавшую девушек из Нигерии в секс-бизнес в Англии через угрозы. У несчастных еще в Африке жрецы джуджу срезали волосы и ногти, а потом угрожали наивным бедолагам, что с ними случится несчастье, если они без спроса сбегут домой. И наоборот: «правильное» обращение с забранным колдунами «биоматериалом» якобы способно было уберечь девушек от агрессии клиентов и венерических заболеваний.

Но болельщик, распылявший порошок на матче ЧМ, не имел в виду ничего худого. Оказалось, что это блогер из Аккры, отец троих детей, мусульманин по имени Кайлани Ибрагим, который просто хотел привлечь к себе внимание. Распылял же он детскую присыпку. «Приветствую всех ганцев! У меня закончилась присыпка. Те, кто сейчас летит в Америку, пожалуйста, помогите и захватите её. Спасибо за внимание к этому вопросу», — обратился он к соотечественникам. В соцсетях шутят о том, что надо отправить ему целую канистру талька, ведь Гане предстоит игра с Англией.

Кайлани Ибрагим Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Кайлани — болельщик с 16-летним стажем, и это не первый его перформанс. До этого он уже появлялся на международных матчах с раскрашенным белой краской лицом и амулетами в руках. Поездки ему обычно оплачивают ганская диаспора в других странах и спонсоры сборной.

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