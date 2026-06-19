Принципы программы семейной ипотеки изменятся с 1 июля: Будут учитывать число детей, площадь квартиры и регион

Усиливается адресность программы семейной ипотеки Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Грядущие изменения в семейной ипотеке, которые ожидаются с 1 июля, но официально пока не озвучены, продолжают будоражить умы. Как сообщают источники «Коммерсанта», обсуждается в том числе вариант, при котором от числа детей в семье будет зависеть не только собственно ставка по льготной ипотеке, но и возможный потолок кредита по программе.

Если верить «источникам», расклад может получиться такой.

С одним ребенком до 6 лет: в Москве и Санкт-Петербурге — лимит по кредиту прежний, 12 млн рублей, ставка 12%, в других регионах — лимит 6 млн рублей, ставка 10%.

С двумя детьми: в Москве и Питере — лимит до 15 млн, ставка 10%, в других регионах — лимит до 8 млн, ставка 8% (при этом будет учитываться и площадь квартиры, которая покупается).

С четырьмя детьми в Москве и Петербурге и тремя в других регионах — ставка 6%. Она же сохранится при первоначальном взносе в 50% для всех участников программы.

Не исключено, что от числа детей в семье будет зависеть не только собственно ставка по льготной ипотеке, но и возможный потолок кредита по программе. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Насколько это похоже на правду?

- Похоже на правду, что такое обсуждается, но не факт, что будет именно так, - сообщил «КП» завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов. - Сами базовые принципы обновленной программы с наибольшей вероятностью будут именно такими: учитывается число детей, регион, площадь квартиры. И к этим параметрам привязана не только ставка, но и более высокие лимиты. Логично, что семье с большим количеством детей нужно более просторное жилье. Таким образом усиливается адресность программы, главная задача которой — стимулировать рождаемость. Могу добавить, что обсуждается также и возможность погашения какой-то части ипотеки после рождения следующего ребенка. Но еще раз повторю: конкретные цифры по ставкам и лимитам могут оказаться в итоге другими. Пока речь идет о вариантах, которые обсуждаются, а не об окончательном решении. О том, что «точно будет», можно будет говорить только после подписания постановления.

Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что обновленные правила семейной ипотеки будут объявлены после 1 июля. Государство изменяет условия программы с тем, чтобы она в первую очередь была нацелена на поддержку рождаемости.

Глава Минстроя Ирек Файзуллин 18 июня сообщил, что проводятся последние согласования с Минфином, после чего изменения будут внесены в правительство. Постановление по семейной ипотеке, по его словам, выйдет буквально в ближайшие дни.

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