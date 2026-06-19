МИД РФ отменил рекомендацию россиянам отказаться от поездок страны Персидского залива Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу вечером произошло очень важное для российского туристического рынка событие: сначала МИД РФ отменил рекомендацию россиянам отказаться от поездок страны Персидского залива, а следом и Минэкономразвития снял запрет на продажу туров в ОАЭ и еще пять стран Ближнего Востока. Запрет действовал три с лишним месяца, с начала марта.

KP.RU разборался, что все это значит для туристов и как теперь меняется расклад по ценам. Сезон отпусков только начался, и новшества явно сыграют свою роль.

КУДА СНОВА МОЖНО ЕЗДИТЬ

В ОАЭ (до начала конфликта на Ближнем Востоке они входили в тройку самых массовых зарубежных курортов), а также в Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, Саудовскую Аравию.

Обратим внимание, что Оман и Саудовская Аравия недавно отменили визы для россиян. А Катар - важный авиационный хаб для транзитных перелетов.

– Президенты Ирана и США подписали меморандум, который предполагает мирное урегулирование. И наши власти очень вовремя среагировали и сняли ограничения. Все страны Персидского залива поддерживают очень теплые отношения с Россией, связаны с ней прямым авиасообщением, - заявил соруководитель комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму, гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.

Спрос на отдых в Эмиратах восстановится не сразу. Фото: Nestor Morales Moreno/Shutterstock/Fotodom

ДЕШЕВЛЕ ТУРЦИИ

Спрос на отдых в Эмиратах восстановится не сразу - к концу июля-началу августа на 50-60% по сравнению с тем, что было зимой, до начала конфликта, считает Артур Мурадян, вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор туроператора Space Travel.

Во-первых, авиарейсов сейчас намного меньше. Во-вторых, многие путешественники уже успели спланировать отпуска на других курортах.

Но у Эмиратов сейчас есть большой плюс: низкие цены. Летом, когда на Персидском заливе стоит зной, и в прошлые годы отели делали скидки. А сейчас еще и непростая обстановка в регионе отпугнула путешественников (и не только российских). И чтобы привлечь гостей, отели будут стараться особенно. Ждем щедрости!

– Эмираты сейчас очень конкурентоспособны по сравнению с турецкими курортами. Они не дешевле Египта, но близки к нему по цене и зачастую дешевле Турции, – подчеркнул Артур Мурадян.

КАК ДОЛЕТЕТЬ

Все крупные туроператоры уже заявили, что планируют максимально быстро вернуть ОАЭ и другие вновь открытые страны в свой ассортимент.

Из российских авиакомпаний в Эмираты сейчас летает только «Аэрофлот». Он возобновил рейсы в Дубай с 1 июня. Почему раньше, чем сняли ограничения? Дело в том, что полный запрет касался только пакетных туров. А самостоятельные путешественники, те, кто едет в командировки или по семейным делам, вполне могли летать на Ближний Восток (рекомендации МИД - это именно рекомендации, а не запрет).

Ближневосточные перевозчики еще раньше восстановили прямые рейсы между Россией и странами Залива. Сейчас к нам летают «Эмирейтс», flydubai, Air Arabia, Qatar Airways.

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