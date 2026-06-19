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Туризм19 июня 2026 19:51

Российским туристам сняли ограничения на поездки на Ближний Восток: в какие страны можно теперь поехать и где дешевле

Вице-президент АТОР Мурадян: отдых в ОАЭ для россиян будет дешевле Турции
Лилия СОКОЛЬНИКОВА
МИД РФ отменил рекомендацию россиянам отказаться от поездок страны Персидского залива

МИД РФ отменил рекомендацию россиянам отказаться от поездок страны Персидского залива

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу вечером произошло очень важное для российского туристического рынка событие: сначала МИД РФ отменил рекомендацию россиянам отказаться от поездок страны Персидского залива, а следом и Минэкономразвития снял запрет на продажу туров в ОАЭ и еще пять стран Ближнего Востока. Запрет действовал три с лишним месяца, с начала марта.

KP.RU разборался, что все это значит для туристов и как теперь меняется расклад по ценам. Сезон отпусков только начался, и новшества явно сыграют свою роль.

КУДА СНОВА МОЖНО ЕЗДИТЬ

В ОАЭ (до начала конфликта на Ближнем Востоке они входили в тройку самых массовых зарубежных курортов), а также в Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, Саудовскую Аравию.

Обратим внимание, что Оман и Саудовская Аравия недавно отменили визы для россиян. А Катар - важный авиационный хаб для транзитных перелетов.

– Президенты Ирана и США подписали меморандум, который предполагает мирное урегулирование. И наши власти очень вовремя среагировали и сняли ограничения. Все страны Персидского залива поддерживают очень теплые отношения с Россией, связаны с ней прямым авиасообщением, - заявил соруководитель комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму, гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.

Спрос на отдых в Эмиратах восстановится не сразу. Фото: Nestor Morales Moreno/Shutterstock/Fotodom

Спрос на отдых в Эмиратах восстановится не сразу. Фото: Nestor Morales Moreno/Shutterstock/Fotodom

ДЕШЕВЛЕ ТУРЦИИ

Спрос на отдых в Эмиратах восстановится не сразу - к концу июля-началу августа на 50-60% по сравнению с тем, что было зимой, до начала конфликта, считает Артур Мурадян, вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор туроператора Space Travel.

Во-первых, авиарейсов сейчас намного меньше. Во-вторых, многие путешественники уже успели спланировать отпуска на других курортах.

Но у Эмиратов сейчас есть большой плюс: низкие цены. Летом, когда на Персидском заливе стоит зной, и в прошлые годы отели делали скидки. А сейчас еще и непростая обстановка в регионе отпугнула путешественников (и не только российских). И чтобы привлечь гостей, отели будут стараться особенно. Ждем щедрости!

– Эмираты сейчас очень конкурентоспособны по сравнению с турецкими курортами. Они не дешевле Египта, но близки к нему по цене и зачастую дешевле Турции, – подчеркнул Артур Мурадян.

КАК ДОЛЕТЕТЬ

Все крупные туроператоры уже заявили, что планируют максимально быстро вернуть ОАЭ и другие вновь открытые страны в свой ассортимент.

Из российских авиакомпаний в Эмираты сейчас летает только «Аэрофлот». Он возобновил рейсы в Дубай с 1 июня. Почему раньше, чем сняли ограничения? Дело в том, что полный запрет касался только пакетных туров. А самостоятельные путешественники, те, кто едет в командировки или по семейным делам, вполне могли летать на Ближний Восток (рекомендации МИД - это именно рекомендации, а не запрет).

Ближневосточные перевозчики еще раньше восстановили прямые рейсы между Россией и странами Залива. Сейчас к нам летают «Эмирейтс», flydubai, Air Arabia, Qatar Airways.

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