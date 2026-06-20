Среди москвичей набирает популярность тренд на «15-минутный город»: что это такое и в чем главное преимущество

Городские власти стараются создавать микрорайоны, где в пешей доступности есть вся инфраструктура - школы, сады, поликлиники, клубы и ТЦ. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

При поиске квартиры в Москве клиенты всё чаще формулируют одинаковые запросы: близость к магазинам, поликлиникам, спортивным объектам и другим ежедневным сервисам. По сути, они описывают концепцию «15-минутного города», которая набирает популярность во всём мире. Риелторы рассказали «Комсомолке», готов ли рынок предложить такие варианты и сколько это стоит.

Всё рядом: почему это важно

Концепция «15-минутного города» возникла около десяти лет назад в ответ на проблему мегаполисов: жить приходится в одном районе, ездить в парк в другой, а в поликлинику — в третий. В результате — часы в пробках, усталость и раздражение. Городские власти начали создавать микрорайоны, где в пешей доступности есть школы, сады, поликлиники, клубы и ТЦ. Однако массовый запрос от покупателей жилья появился только сейчас.

— Переход на удалённую работу сыграл ключевую роль, — объясняет частный риелтор Юрий Никитин. — Люди перестали ежедневно ездить в офис, но взамен получили другие потребности: хочется, чтобы и кофейня, и спортзал, и детский сад были в шаговой доступности. Клиенты приходят с целым списком хобби и мест, которые они посещают регулярно. Наша задача — найти жильё так, чтобы до всего можно было дойти пешком или доехать за 5–10 минут. Такие варианты есть, но высокая цена часто оказывается барьером.

Самыми востребованными становятся обжитые районы, в их числе Сокольники, Крылатское, Раменки, Хорошёво-Мнёвники, Филевский парк. Высокие показатели и у Северного Бутова, Обручевского и Восточного Дегунина, почти вся инфраструктура есть и в Северном Чертаново.

В частных объявлениях по-прежнему лидирует критерий «близость к метро». Эксперты подтверждают: наличие станции подземки, МЦК или МЦД серьёзно повышает стоимость квадратного метра. Впрочем, если у покупателя есть машина, требования становятся шире.

— Традиционно дороже всего квартиры в Центральном, Западном и Юго-Западном округах — от 550 тысяч до 1 миллиона рублей за квадратный метр, — уточняет риелтор Альбина Старцева. — Но в самом центре не всегда есть вся инфраструктура для «15-минутного города». На западе Москвы цены ниже, чем на Тверской, Патриарших или Арбате, зато там больше парков, набережных и возможностей для спорта на открытом воздухе.

При этом, по словам Старцевой, желающих владеть квартирой в центре меньше не становится. Для многих это вопрос статуса — «чтобы из окна была видна Красная площадь», — а живут они постоянно в более спокойных районах.

В частных объявлениях по поиску недвижимости лидирует критерий «близость к метро». Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Больше, чем география: новый уклад жизни

Специалисты подчёркивают: концепция 15-минутного города — это не только про расположение, но и про образ жизни. Комфорт, доступность и экономия времени всё чаще перевешивают престижность адреса.

— Для ресторанного рынка это тоже сигнал, — говорит ресторатор Евгений Демченко. — Раньше топ-проекты стремились открываться только в центре: Патрики, Большая Никитская, Петровка. Сегодня качественная гастрономия активно идёт в жилые районы. Люди выбирают не модное место, куда нужно ехать через весь город, а хорошее заведение рядом с домом. Идеально — спуститься из квартиры буквально в домашних тапочках и через пару минут оказаться в любимой кофейне.

То же самое происходит с фитнесом, бьюти-услугами и развлечениями: в жилых комплексах открывают спортклубы, проводят районные ярмарки, устраивают праздники и даже летние бассейны по образу и подобию центральных. Главный дефицит сегодня — не деньги, а время, энергия и эмоциональный ресурс.

Среди других важных факторов — уровень шума. Москвичи устают от машин, уборочной техники и бесконечного строительства и всё чаще выбирают жильё у воды или рядом с природными зонами.

Как девелоперы отвечают на запрос

Тренд на комфорт в недвижимости не нов, но с каждым годом он усиливается, и застройщики активно подстраиваются под новые ожидания.

— В новых ЖК появляются всё новые сервисы: улучшенная звукоизоляция, колясочные, велопарковки, мойки лап для питомцев, камеры хранения для доставок, — перечисляет Альбина Старцева. — В премиум-сегменте на первых этажах делают квартиры с собственными мини-участками — можно поставить мангал, соорудить навес.

Самыми тихими и зелёными локациями Москвы эксперты называют Богородское у «Лосиного острова», Покровское-Стрешнево и Хорошёво-Мнёвники на берегу Москвы-реки, а также Раменки, Крылатское и Пресненский район.

— О новых районах, полностью построенных по принципу 15-минутного города, говорить пока рано. Сейчас они стихийно складываются вокруг транспортных узлов. Можно предположить, что в будущем такие проекты появятся вдоль скоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, — добавляет Старцева.

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