Звезда «Тайн следствия» Ольга Павловец снимается в новом детективном сериале: «Показалось интересным сделать образ не совсем типичным»

Актриса Ольга Павловец на съемках сериала "Дерзкая". Фото: Телеканал "Россия"

Актриса Ольга Павловец, которую миллионы телезрителей знают как следователя Людмилу Колонкову из легендарного сериала «Тайны следствия» (в эфире уже 25 лет!), снимается в новом проекте под названием «Дерзкая». Интересно, что это тоже детективный сериал, он тоже снимается в Санкт-Петербурге, и покажут его на том же канале «Россия».

Однако есть существенное отличие в роли самой Ольги – на этот раз она играет не следователя, а жену следователя, причем домохозяйку с тремя детьми. По сюжету, следователь по особо важным делам Вера Филатова по прозвищу Дерзкая (эту роль играет звезда сериала «Берега любви» Евгения Шахнович) берется за расследование убийства своего бывшего возлюбленного. На подмогу ей присылают полковника Валерия Могучего (Олег Назаров). В какой-то момент Вера понимает, что стоит на пути не только у криминальных авторитетов, но и у двух женщин Могучего – влюбленной в него коллеги Евгении (Кира Кауфман) и его законной жены Антонины. Роль супруги полковника как раз и исполнила Ольга Павловец.

Олег Назаров и Ольга Павловец. Фото: Телеканал "Россия"

- Моя героиня – жена полковника, - рассказала актриса о своей работе. - Она по своим служебным и личным обязанностям – домохозяйка. У них с мужем трое детей. Но мне показалось интересным сделать этот образ не совсем типичным для домохозяйки, а явить на экране женщину, которая следит за собой, отлично выглядит, и можно, увидев ее, на первый взгляд сказать, что это бизнесвумен, и она всем рулит. Она выглядит всегда безупречно.

Актриса Ольга Павловец. Фото: Телеканал "Россия"

Режиссером «Дерзкой» выступил Игорь Драка («Невский», «Ронин», «Пять минут тишины»). В сценарии его, прежде всего, заинтересовала линия человеческих взаимоотношений, нежели детективная составляющая.

- Тут формат очень интересный, на мой взгляд, - отметил постановщик. - По крайней мере, на первом месте – история человеческая, про людей. Детектив присутствует, конечно, но все-таки на втором плане.

Евгения Шахнович. Фото: Телеканал "Россия"

Он добавил, что съемки проходят в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и не только.

- Мы стараемся все-таки Санкт-Петербург показывать красивым, нарядным, имперским. Но и большая часть съемок проходит в Великом Новгороде. Я кстати в первый раз посетил этот город, как-то все собирался, а тут судьба забросила. Там есть очень интересные локации, я думаю, что наш зритель останется доволен, - рассказал Игорь Драка.

Детективная 16-серийная мелодрама ожидается в эфире в новом телевизионном сезоне.