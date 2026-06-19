Герой спецоперации «Z» Артур Шаисламов вывел подчиненных из-под огня

Гвардии ефрейтор Дмитрий Шабанов и старший лейтенант Артур Шаисламов. Фото: Минобороны

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Кто храбр — тот жив. Кто смел — тот цел. Кто напуган — наполовину побит», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам повторял: «Не бойся смерти, тогда наверное победишь. Двум смертям не бывать, а одной не миновать».

ОТБИЛ МАССИРОВАННУЮ АТАКУ ДРОНОВ

Гвардии ефрейтор Дмитрий Шабанов

«Гвардии ефрейтор Дмитрий Шабанов выполнял боевую задачу по обороне опорного пункта подразделения. Дмитрий вел наблюдение и обнаружил приближение тяжелых дронов к позициям.

Оперативно занял удобный огневой рубеж и точным огнем уничтожил сначала первый тяжелый беспилотник и спустя короткое время второй.

Затем опорный пункт атаковали ударные FPV-дроны противника, в течение короткого времени Шабанов уничтожил 10 дронов.

При отражении нападения один из военнослужащих получил ранение. Шабанов оперативно оказал ему первую помощь и эвакуировал в безопасное место.

Благодаря мужеству и самоотверженности гвардии ефрейтора Дмитрия Шабанова удалось избежать потерь среди личного состава и была спасена жизнь раненного военнослужащего».

ВЫВЕЛ ПОДЧИНЕННЫХ ИЗ-ПОД ОГНЯ

Старший лейтенант Артур Шаисламов

«Штурмовой взвод под командованием старшего лейтенанта Артура Шаисламова получил боевую задачу по захвату вражеского опорного пункта. Артур провел разведку местности и точно поставил задачи по движению штурмовых групп и времени выхода на рубежи атаки. Лично возглавил одну из штурмовых групп.

В ходе движения к опорному пункту противника его подразделение попало под массированный обстрел противника. Сохраняя самообладание, Шаисламов перегруппировал подразделение и вывел подчинённых из-под огня.

Артур грамотно оценил обстановку и оперативно принял решение о продолжении атаки с другого направления. Отдав все необходимые указания, и продолжил движение в составе одной из штурмовых групп взвода.

Опорный пункт противника был атакован штурмовыми группами с разных направлений. В ходе боя Шаисламов грамотно руководил действиями военнослужащих, быстро и точно определял огневые точки противника и отдавал команды на их подавление, что позволило захватить важный опорный пункт противника с минимальными потерями и в короткий срок.

Благодаря мужественным и решительным действиям старшего лейтенанта Артура Шаисламова штурмовой взвод успешно занял важный опорный пункт, закрепился на позиции и создал условия для дальнейшего наступления в глубину обороны противника».