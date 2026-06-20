Пять ситуаций, которые испортят ребенку выпускной: Как спасти его от позора

Вручение аттестатов и выпускной вечер пройдут в субботу, 27 июня Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

До выпускного осталось всего несколько дней. Только закончились экзамены, еще толком не улеглось волнение. И даже если к выпускному вы уже во всеоружии, внутри все равно сидит легкое (или не очень) беспокойство.

- Это нормально, - говорит психолог Виталия Дмитриева. - Вы не нагоняете лишнюю панику, а просто хотите, чтобы вечер прошел гладко. Ребенок тоже этого хочет, но боится признаться.

Что если вместо тревожных мыслей просто сесть рядышком и спокойно обсудить со своим подростком несколько типичных ситуаций? Не как наставления, а как разговор по душам.

- Скажите примерно так: «Давай прикинем, что может случиться, и подумаем, что делать. Без паники, просто чтобы быть готовыми». Это снимет напряжение и у вас, и у ребенка, - предлагает Виталия Дмитриева.

1. Алкоголь: не запрещать, а договориться

Самый частый сценарий на любом выпускном. Компания, тосты, шампанское. Кто-то пьет, кто-то нет, но почти всегда находится тот, кто перебирает, и вечер превращается в неловкое зрелище.

Что беспокоит ребенка:

«Если я откажусь, будут считать занудой. Надо поддержать компанию».

Что можно сказать:

«Давай без строгих запретов. Если хочешь выпить — выпей. Но давай договоримся о простых вещах. Один бокал шампанского или 50 граммов покрепче — это допустимая граница. Дальше начинаются риски: можно сказать лишнего, уснуть за столом или просто плохо себя чувствовать на следующее утро.

Пей медленно, закусывай горячим, между тостами пей воду. Если почувствуешь, что голова начинает кружиться, скажи друзьям: «Выйду подышать». Это нормальный способ взять паузу. Если станет совсем нехорошо — позвони мне. Я приеду, заберу тебя без расспросов. Это не стыдно, это ответственно».

Помогите своему ребенку отметить выпускной весело, но безопасно Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

2. Учитель, который раздражал: сказать или промолчать?

Почти у каждого есть педагог, с которым отношения не сложились. И вот он сидит напротив. Хочется высказать всё, что накопилось за годы.

Что беспокоит ребенка:

«Он испортил мне столько нервов. Хочется поставить его на место, все равно больше не увидимся».

Что можно сказать:

«Я понимаю это желание. Но давай посмотрим с практической стороны. Если ты выскажешь всё при всех — скорее всего, учитель найдет, что ответить и что припомнить тебе. И вместо триумфа ты получишь публичный спор, который испортит впечатление от вечера. Осадок останется неприятный.

Есть другой вариант: подойти, пожать руку и коротко сказать: «Спасибо за годы работы». Никаких «за правду» и «за справедливость». Просто точка. Ты оставляешь за собой последнее слово, но без скандала. И внутри остается спокойствие — ты вел себя достойно. Как взрослый, каким ты и становишься сейчас».

Поблагодарите учителей за годы работы - и тех, кто нравится, и тех, с которыми отношения так и не сложились Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

3. Признание в чувствах: сейчас или позже?

Тайная симпатия, которая тянулась все школьные годы. И в голове мысль: «Сейчас или никогда».

Что беспокоит ребенка:

«Боюсь, что он(а) засмеется или сделает вид, что не слышит. А вокруг все увидят».

Что можно сказать:

«Признание в чувствах — храбрый шаг. Но выпускной — не лучшее место для первого серьезного разговора. Шум, свидетели, музыка, фотографы. Это не та обстановка, где можно услышать честный ответ.

Можно сделать иначе: подойти, улыбнуться, сказать: "Ты классный человек, мне нравилось всё это время быть с тобой в одном классе". Без драмы, просто добрые слова. А через пару дней, когда эмоции утихнут, написать и спросить уже напрямую, без лишних зрителей. Тогда ответ будет настоящим».

4. Дождь и испорченный образ — не повод расстраиваться

Всё продумано до мелочей: платье, туфли, укладка. А на улице — дождь или ветер. И все усилия насмарку.

Что беспокоит ребенка:

«Я хотела выглядеть идеально, а теперь всё испорчено. Вечер не задался».

Что можно сказать:

«Идеальный образ — это приятно. Но это всего лишь картинка. Если дождь испортил прическу — положи в сумочку шпильки и невидимки, поправь на месте. Если намокло платье — просто посмейся над этим вместе с подругами.

Через несколько лет ты будешь вспоминать не укладку. Ты будешь вспоминать, как вы танцевали, смеялись, болтали с одноклассниками. И дождь будет лишь смешной деталью, а не трагедией. Отнесись к этому проще: вечер живой, а не постановочный».

В этот вечер куда важнее пережитые эмоции, чем внешний вид Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

5. «Не пойду, и всё»: как тут быть

Самый сложный сценарий. Подросток категорически не хочет идти на выпускной. Причины разные: поссорился с одноклассниками, получил низкий балл на экзамене, чувствует себя чужим…

Что беспокоит ребенка:

«Там мне будет неуютно, зачем себя мучить?»

Что можно сказать:

«Ты не обязан идти. Это твой выбор, и я его принимаю. Но давай попробуем разобраться.

Если не идешь из-за одного-двух неприятных людей — получается, что они управляют твоим решением. Стоит ли им отдавать такую власть над тобой?

Если не идешь из-за оценок — поверь, за столом никто не будет обсуждать твои баллы. Там будут те, с кем ты сидел за партой 11 лет. Многие уедут, разойдутся в разные вузы, и вы больше не встретитесь.

Моё предложение простое: приди на час. Посмотри на всех, скажи "привет" тем, кто дорог. Если станет некомфортно — уйди. Я встречу тебя у входа. Но хотя бы попробуй. Это даст тебе право сказать потом: "Я был и сам решил уйти". А не "я не пошёл, потому что боялся"».

САМОЕ ВАЖНОЕ

Сейчас подросток находится в том своем мире ярких эмоций, когда каждый день наполнен судьбоносными (на его взгляд) событиями. Наверное, родителям важно сказать простые слова, спокойно, без криков донести ключевую мысль: «Выпускной — это не генеральная репетиция жизни. Это просто вечер. Шумный, немного сумбурный, смешной. Он не обязан быть безупречным. Он должен быть настоящим».

- Самое важное, что вы как родители можете дать ребенку — это чувство, что он не один, - говорит психолог Виталия Дмитриева. – Что, если что-то пойдёт не по плану, его не будут ругать. Его выслушают, скажут «ерунда» и отвезут домой. Это надежнее любого плана Б.

Поговорите спокойно. Не дайте страху испортить ему вечер. А себе — настроение.