Зюганов назвал Зеленского кровавой и грязной игрушкой НАТО

Геннадий Зюганов: "Главарь киевского режима выполняет роль преступника и провокатора. История его уже приговорила". Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

…- Геннадий Андреевич, приветствую вас, это Гамов, помощник Зюганова.

- Здравствуй, помощник. А я на съезд вот уже спешу. У нас сегодня - съезд КПРФ. Делегаты уже ждут…

- В 7 утра, что ли? (Именно в это время я звонил в эту субботу, 20 июня, председателю КПРФ).

- А мы работаем круглые сутки.

- Мы тоже…

Политический обозреватель "КП" Александр Гамов Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

- Какой вопрос?

- Геннадий Андреевич, вчера Зеленский наехал на Белоруссию… Он забыл, что у нас с Белоруссией - Союзное государство, что у нас - ОДКБ, у нас там, в республике, «Орешник». И он потребовал убрать с границы оборудование и так далее. А если не уберете, угрожает, вам неделя, ультиматум, я сам уберу. Как бы вы это дурацкое заявление прокомментировали?

- Не понял… Кто наехал?

- Да Зеленский на Лукашенко – мол, уберите с границы вооружения, иначе я их сам уберу через неделю.

- Слушай, Саш, мне кажется, зря вы носитесь с этим Зеленским.

- Да мы не носимся.

- Кровавая, грязная, преступная игрушка в руках англосаксов и натовцев.

Охрана – английская разведка его стережет. А команды ему отдают американские и английские же полковники и генералы. Наводят и нацеливают дроны и ракеты на наши студенческие общежития, на детей - они же самые, их системы.

Главарь киевского режима выполняет роль преступника и провокатора. История его уже приговорила.

Что бы он ни орал, это уже ультиматумы натовцев.

- Согласен.

- Вчера я посмотрел интервью, очень четкое, ясное и жесткое, нашего министра Лаврова. Он прямо сказал: посмотрите, они вот «семерку» провели, и там ни слова о том, что надо вести переговоры, надо, собственно говоря, решать проблемы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: REUTERS.

Поэтому еще раз хочу всем напомнить. Если не изучить опыт борьбы с этой сволочью - опыт Ленина, который создал рабоче-крестьянскую Красную Армию, 4 с лишним миллиона, и погнал их всех.

- Это вы о белогвардейцах, об Антанте…

- Если не изучить опыт Сталина, который построил лучшие заводы, воспитал лучших командиров, которые разбили гитлеровский рейх и водрузили знамя Октября и Ленина над рейхстагом, невозможно будет победить.

Мы воюем с системой, которая России навязала в 90-е годы свои порядки. Эта система носит подчиняющий другие страны характер. У них больше и денег, и больше экономика. Старым способом в длинной войне победить их невозможно, я уже устал это объяснять.

Вот сегодня подробно в докладе на съезде будет сказано, в чем суть Программы Победы, финансовой Победы, Победы мобилизации. В чем преимущество? Или мы будем государством, которое централизует свои ресурсы, или дальше будут жиреть олигархи.

У нас до войны был 101 миллиардер, сейчас – 155, на треть увеличилось. А население сокращается на 500 - 600 тысяч каждый год.

Поэтому надо перевести все задачи и пути их решения в другую плоскость.

Что там Зеленский сказал и так далее… Если на каждый теракт не будем принимать должные меры… А они не приняты. Им еще ни разу не стало больно.

Он там уберет… В Белоруссии. Что он там уберет? Чем? У него ничего нет, всё возят оттуда возами, машинами, самолетами. Давно бы и мостов этих не было, порты можно было давно подавить. Надо вести войну настоящим образом, товарищ Ленин нам давно сказал.

Зеленский пригрозил Лукашенко из-за техники на белорусском приграничье Фото: REUTERS.

- Спасибо огромное, товарищ Генеральный секретарь. Мы желаем вам успешной работы на съезде.

- Ты давай, освещай. А то ты всё желаешь нам, понимаешь.

- Так точно.

- Товарищ Эдуард тебе привет передает.

- У меня галстук красный, зюгановский, Эдуард как раз подарил. (Помощник Зюганова.)

- Главное, чтобы у тебя душа и мозги были красные… Галстук, в случае чего, ты завтра переоденешь…

- Никогда!

- (смеется) …а умище-то куда ты денешь?

- (смеюсь) Есть у кого учиться!