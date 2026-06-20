Степашин: Лукашенко врежет Зеленскому так, что тот забудет мать родную

Зеленский потребовал, чтобы Лукашенко в течение недели убрал все вооружения с границы. Фото: Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

…- Сергей Вадимович, это Гамов, Радио «Комсомольская правда», помощник Степашина. Здравсивуйте!

- Привет, Сань!

- Вчера Зеленский обрушился на Лукашенко, на Белоруссию, потребовал в течение недели убрать все вооружения с границы и сказал, что если вы не уберете, я сам уберу.

- Да чего его обсуждать? Я тысячу раз говорил, что это сумасшедший террорист, наркоман. Вот, собственно, и все.

Три года назад я сказал на юридическом форуме в Ленинграде (Санкт-Петербурге): это террорист.

Экс-премьер России, генерал-полковник в отставке Сергей Степашин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сейчас Сергей Лавров прямо заявил, что это террорист. (Полный текст заявления - ниже. - А.Г.)

Что, не видно, что ли?

- Видно.

- Он зачем с Лукашенко связывается? Батька так врежет ему, что забудет мать родную этот кровавый клоун.

КСТАТИ: ДОСЛОВНО

Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг, 18 июня, назвал Зеленского «киевским террористом».

«Неслучайно президент (Владимир Путин. - А.Г.) объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, о том, что мы теперь будем проводить массированные групповые удары на регулярной основе по целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность вооруженных сил Украины», - сказал Сергей Викторович журналистам на полях саммита Россия-АСЕАН в Казани.