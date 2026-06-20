Зюганов: 22 июня наша думская делегация зажжет в Бресте свечи Памяти

Политик, председатель ЦК Компартии России Геннадий Зюганов. Фото: официальный интернет-сайт КПРФ / KPRF.RU

В пятницу, 19 июня, из подмосковных «Снегирей» в зону боевых действий был отправлен очередной, 156-й гуманитарный Конвой КПРФ.

О подробностях этой патриотической акции в эфире Радио «Комсомольская правда» мне рассказал легендарный политик, председатель ЦК Компартии России Геннадий Зюганов.

-…Алло! Геннадий Андреевич, можете говорить? Здравствуйте!

- Привет.

- Это Гамов, помощник Зюганова - на пару минут.

- Саша, у меня как раз сейчас партийный съезд работает.

Фото: официальный интернет-сайт КПРФ / KPRF.RU

- Я в курсе. Но - буквально пара вопросов. Ваш очередной гуманитарный конвой по времени почти совпадает с Днем Памяти и Скорби. Чем это объяснить? Специально приурочили отправку к этой дате?

- Да, 22 июня - 85 лет, как грянула Великая Отечественная. Мировая война началась гораздо раньше.

Уже воевали в Азии, в Китае, японцы нагрянули, устроили Нанкинскую резню, уже итальянцы бесчинствовали…

А гитлеровский рейх топтал страны Европы.

И 22 июня 1941-го фашистские полчища обрушились на нашу с тобой любимую Родину.

Мы помним этот трагический день. Поэтому 22-го наша думская делегация поедет в Брест, и там они в 4 утра, когда враг напал на Советский Союз, зажгут свечи, поклонятся всем первым бойцам.

Фото: официальный интернет-сайт КПРФ / KPRF.RU

Гитлер ставил задачу за 8 часов захватить Брестскую крепость, а она сражалась 30 дней.

Я читал воспоминания одного гитлеровского генерала, он говорил: после боев в Бресте поняли все, наконец, что попали совсем на другую войну.

Что касается того, как идет война англосаксов против русского мира… Эту бойню запад превратил в сугубо террористическую, убивают и студентов, и школьников, бьют по гражданским объектам.

Поэтому сейчас, как никогда, важна солидарность, дружная мощная работа, храбрость солдат и офицеров на передовой.

А нам все надо сделать для того, чтобы в нужную минуту на фронт приходила реальная помощь.

Фото: официальный интернет-сайт КПРФ / KPRF.RU

Поэтому все - до единой - наши организации накануне съезда КПРФ договорились провести вот эту акцию…

И вчера прямо с нашей площадки мы отправили огромный конвой, восемнадцать 20-тонников.

Приехали командиры с передовой, прибыли наши славные десантники, разведчики…

Фото: официальный интернет-сайт КПРФ / KPRF.RU

- Ваши коллеги.

- Да, я служил в специальном батальоне разведки группы советских войск в Германии.

В общем, все это прошло очень достойно…

Уже через несколько часов наш гуманитарный конвой будет на месте.

Фото: официальный интернет-сайт КПРФ / KPRF.RU

СПРАВКА «КП»

Как сообщили «КП» в пресс-службе КПРФ, 156-я партия помощи предназначена военнослужащим и жителям территорий, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения.

Весь объем полезного груза сформирован в соответствии с заказами и пожеланиями фронта. В этот раз в составе конвоя - спецавтомобили УАЗ, квадрокоптеры, несколько десятков кроссовых мотоциклов для мобильных групп, продовольствие, лекарства, медикаменты, инвентарь, маскировочные сети и другое снаряжение…