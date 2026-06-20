В Париже обнаружили неизвестные произведения Моцарта: Эти пьесы в старину слышали единицы

22 июня во Франции впервые прозвучат произведения Моцарта, случайно найденные в Национальной библиотеке республики. На фото картина работы Барбары Крафт (1819).

22 июня во Франции впервые прозвучат произведения Моцарта, случайно найденные в Национальной библиотеке республики.

Первыми исполнителями произведений будут флейтистка Матильда Кальдерини и арфист Николя Тюлье. Почему прозвучат именно эти инструменты? Дело в том, что в обнаруженных спустя 250 лет нотных тетрадях содержатся семь пьес для флейты и арфы. Партитуры до момента исполнения содержатся в строгой секретности.

История обнаружения тетрадки с нотами, написанными рукой гениального Моцарта, удивительна. Пожилой архивариус Национальной библиотеке Франции перед тем, как уйти на пенсию, решил перетряхнуть библиотечные фонды. И случайно обнаружил 44-страничную нотную тетрадь, которая при более внимательном изучении оказалась неизвестной ранее рукописью Вольфганга Амадея Моцарта. Подлинность документа подтвердили специалисты.

Тетрадь с нотами, написанными рукой гениального Моцарта. Фото: La Bibliothèque nationale de France/@laBnF/X

В ней содержались семь коротеньких пьес, которые не игрались по крайней мере 250 лет. А до этого, если их исполняли, то для очень узкого круга слушателей.

Пьесы для флейты и арфы были написаны Моцартом, вероятно, в 1778 году, когда он работал в Париже. В это время 22-летний композитор давал частные уроки арфистке Мари-Луизе-Филиппине де Боньер де Гин, дочери герцога де Гина, приближенного Марии-Антуанетты. Герцог хорошо играл на флейте. Его дочка была арфисткой. Гин заказал концерт для флейты и арфы с оркестром Вольфгангу Амадею Моцарту. И дочь, и отец были талантливыми исполнителями. Несмотря на то, что Моцарт жаловался, что его ученица Мари-Луиза удивительно ленива.

Нотная тетрадка была конфискована у герцога в годы Великой Французской революции и в конечном итоге осела в Национальной библиотеке.

Утерянные произведения великих композиторов не такая уж исключительная редкость. Только в 1988 года впервые исполнили десятую симфонию Бетховена, которая до этого считалась потерянной, но специалистам удалось обнаружить наброски в бумагах композитора.

В 2005 году в Веймаре нашли неизвестную арию Баха. Спустя несколько лет в Нанте обнаружили черновик с церковной музыкой Моцарта, которая вообще никогда не исполнялась. Два года назад в Лейпциге нашли ещё одно неопубликованное произведение Моцарта. В 2016 году в Чешском музее музыки обнаружили совместного сочинения Моцарта и Антонио Сальери, которое считалось утерянным.

В 2015 году в библиотеке Санкт-Петербургской консерватории обнаружили считавшуюся утерянной партитуру симфонической пьесы Игоря Стравинского «Погребальная песня». Нотная рукопись исчезла во время революции. Часто подобные находки являются черновиками к уже известным произведениям или дополнения к ним.