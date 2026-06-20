Киеву припомнили все зверства украинских националистов: что на самом деле означает лишение Зеленского ордена Белого орла

Киев начал демонстративную сдачу наград и запустил флешмоб “Я тоже не орёл”. Фото: REUTERS.

Польша впервые применила к Киеву его собственный метод отмены. Зеленский годами вычеркивал всё, что не укладывалось в новую украинскую мифологию: язык, культуру, церковь и неудобные имена. Теперь Варшава вычеркнула его самого из круга кавалеров Белого орла - высшего орденского ряда республики, за героизацию УПА*. В ответ Киев начал демонстративную сдачу наград и запустил флешмоб “Я тоже не орёл”.

Украинское государство, всё глубже зашивающее бандеровский канон в свою официальную идеологию, открыло новый фронт - польский. Киев решил, что может назвать подразделение ВСУ в честь «Героев УПА*» и по-прежнему требовать от Польши тыла, оружия, денег, убежищ и почтительного молчания. Кароль Навроцкий ответил издевательски симметрично: отозвал у Зеленского Орден Белого орла, высшую награду Польши, вручённую ему в 2023 году как символ доверия и военного братства, тем самым сняв с Киева броню исторической безнаказанности.

Орден Белого орла - это высшая и старейшая государственная награда Польши. Им награждают выдающихся граждан Польши и глав иностранных государств за исключительные гражданские и военные заслуги перед страной. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Зеленский годами строил политику на отмене: отменить русский язык из публичного пространства, отменить советские и русские имена на улицах, отменить каноническую церковь, и все под прикрытием деколонизации. Теперь его самого отменили - высшим государственным символом Польши. Белый орёл выписал Зеленского из орлов. И сделал это не за «эмоции Варшавы», как пытаются представить в Киеве, а за попытку превратить УПА* в норму государственного пантеона.

«Факты не подлежат переговорам»

«Историческая правда не является и никогда не может быть предметом торга. Память о жертвах - моральная обязанность польского государства. Факты не подлежат переговорам, они не меняются вместе с политической конъюнктурой или потребностью момента», - заявил президент Польши.

Президент Польши Кароль Навроцкий. Фото: Marcin Golba/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дальше он напомнил факты, которые Киев обычно пытается утопить в словах о геополитике. По словам Навроцкого, по меньшей мере 100 тысяч польских граждан были убиты УПА* на Волыни, в Восточной Галиции, Люблинщине и Подкарпатье только потому, что были поляками, евреями или представителями других меньшинств. Факт и в том, что жертвами были жители деревень и городков, целые семьи, женщины, дети и пожилые люди. Они не были солдатами на поле боя. Они были беззащитными гражданскими. Их убили жестоко и зверски. Многие из них, подчеркнул польский президент, до сих пор не дождались достойного погребения.

«Орден Белого орла не является обычным отличием. Это символ высшего доверия Республики Польша. Он означает особую связь с польским государством и особую благодарность народа. Такой символ требует не только заслуг, но и уважения к ценностям, которые составляют фундамент нашего сообщества. Поэтому в связи с согласием президента Владимира Зеленского на присвоение одному из подразделений Вооружённых сил Украины названия “Героев УПА*”, после консультации с капитулой, я принял решение об отзыве Ордена Белого орла у президента Украины», - заявил Кароль Навроцкий.

Особенно болезненно этот удар прозвучал на фоне эксгумаций и перезахоронений. Польша только начала возвращать своим погибшим человеческое достоинство: в Пужниках были перезахоронены останки 42 польских мирных жителей, убитых украинскими националистами из УПА*.

На Украину вернули тело националиста Андрея Мельника, который в свое время письменно просился в соратники к Гитлеру в «крестовом походе против большевистского варварства».

Украинская реакция была предсказуемой. Сначала глава МИД Андрей Сибига объявил, что возвращает Польше Командорский крест со звездой Ордена «За заслуги перед Республикой Польша», назвав решение Навроцкого стратегической ошибкой, от которой выиграет Москва. Затем Кирилл Буданов** отказался от своей польской награды и вытащил аргумент про Муссолини: мол, фашистский диктатор остался в истории Белого орла, а Зеленского лишили.

Белый орёл улетел от Зеленского - на Банковой начался орденопад

Так родился новый киевский флешмоб - «Я тоже не орёл». Чиновники продолжили сдавать польские награды. Завтра, вероятно, ещё кто-нибудь найдёт в кабинете польский крест и вынесет его на камеру как доказательство принципиальности. Но от польских денег, логистического хаба, военных программ, почему-то никто не отказывается. Политического прикрытия и инфраструктуры убежищ - тем более.

Аргумент Буданова** про Муссолини хорош для соцсетей и почти беспомощен для истории. Польша не проводит ревизию всех кавалеров за три века. Польша отвечает на живой политический акт 2026 года: действующий президент Украины согласился на государственную героизацию УПА* в момент, когда польско-украинский диалог по Волыни едва начал выходить из тупика.

Дальше включился радикальный хор. Дмитрий Ярош**, обрушился на польских политиков с оскорблениями и обвинениями в шовинизме. Для Польши это выглядит как окончательное подтверждение диагноза: Киев не просто не понимает, что от него хотят, - он ещё и пытается заработать на этом непонимании очки. Прям как слон в посудной лавке: власть, которая заходит в комнату, заставленную чужими семейными реликвиями, и вместо того чтобы двигаться осторожно, начинает маршировать. С каждым шагом она не доказывает свою силу, а увеличивает счёт за разбитое. В польском случае этот счёт измеряется уже не тарелками - орденами, эксгумациями, общественным раздражением, доверием и тем самым моральным кредитом, который Украина получила в первые годы войны и теперь тратит так, будто он бесконечен.

Польское общество, вопреки украинской надежде, встретило решение Навроцкого ликованием. Опрос United Surveys для Wirtualna Polska показал: более половины поляков поддерживали лишение Зеленского Ордена Белого орла. И это общество, которое помогало Украине, принимало беженцев, платило политическую и социальную цену войны, но не согласилось платить ещё и молчанием перед УПА*.

Но самое неприятное для Банковой- это даже не потеря ордена. Орден можно обесценить, высмеять, назвать политической ошибкой, вернуть и сделать вид, что так и было задумано. Нельзя так же легко обнулить польское общественное раздражение..

Польша устала от украинского требования: вооружайте нас, прикрывайте, принимайте нас, финансируйте - и не смейте вспоминать, кого мы записываем в герои. Украинский пантеон теперь будут досматривать те самые соседи, через чьи границы Киев собирается входить в будущее.

Зеленский потерял Белого орла, потому что Украина слишком уверенно решила: польская память - это второстепенная цена украинского мифа. Навроцкий ответил просто: цена изменилась.

* Экстремистская организация, запрещённая в России

** Внесены в России в список террористов и экстремистов