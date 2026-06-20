Триллион на шее бюджета: как вырос государственный долг Армении за эпоху Пашиняна

Огромный госдолг Армении - это цена эпохи, которая обещала обновление, а превратилась в долговую расписку, выписанную на имя всей страны. Фото: REUTERS.

Госдолг Армении за годы премьерства Никола Пашиняна вырос на 110,6% - до $14,46 млрд (около 1,06 трлн рублей). Это цена эпохи, которая обещала обновление, а превратилась в долговую расписку, выписанную на имя всей Армении.

По подсчетам на основе данных Статистического комитета Армении, на 30 апреля 2018 года государственный долг страны составлял $6,87 млрд (около 504,5 млрд рублей). К 30 апреля 2026-го он вырос до $14,46 млрд (около 1,06 трлн рублей). Еще выше долговая стрелка поднималась в феврале 2026 года - до $14,78 млрд (около 1,09 трлн рублей).

Страна входила в эпоху Пашиняна с обещанием обновления, а к восьмому году получила триллионную тень обязательств - холодный остаток большой надежды, пересчитанной в доллары и проценты.

Бюджет получил старую гирю с новыми процентами

В 2018 году Армения жила ощущением открытых границ. Казалось, что история наконец впустила свежий воздух: старые элиты отступают, новое государство рождается на глазах, политика перестает быть закрытым клубом и выходит на площадь к людям, вселяя надежду на сильную экономику, устойчивый бюджет и внятное завтра.

Но спустя годы выяснилось: у каждой красивой политической легенды есть бухгалтерский подвал, где считают проценты, погашения, новые займы, старые обязательства, графики выплат, и долговые лимиты.

Государственный долг - это деньги, которые власть берет от имени страны. Не из личного кошелька премьера или кармана министра. Эти деньги берутся под будущие доходы государства: налоги, сборы, новые займы, бюджетные решения, экономический рост. То есть сегодняшняя власть получает ресурс сейчас. А завтрашний бюджет получает обязательство потом.

Долг позволяет политике выглядеть сегодня сильнее, чем она может себе позволить. Можно строить, закупать, закрывать дыры, переживать кризисы, отодвигать неприятные разговоры. Но долг не исчезает. Он просто переезжает в следующий год

Именно поэтому главный вопрос сегодня звучит очень остро: что страна получила взамен?

Если за эти годы государство заняло еще $7,59 млрд сверху - примерно 557,4 млрд рублей, - где та новая реальность, которую может увидеть обычный человек?

При Пашиняне особенно резко вырос не внешний, а внутренний долг - то есть деньги, которые государство занимает уже не столько у внешнего мира, сколько внутри самой страны. Фото: REUTERS.

Армения стала занимать у самой себя

В этой истории есть деталь, которую легко спрятать за «структурой долга». Но именно в этой неприметной графе - лежит один из самых тревожных поворотов последних лет.

При Пашиняне особенно резко вырос не внешний, а внутренний долг - то есть деньги, которые государство занимает уже не столько у внешнего мира, сколько внутри самой страны. Внутренний долг поднялся с $1,26 млрд (около 92,5 млрд рублей) до $7,15 млрд (около 525,1 млрд рублей). Для сравнения: внешний долг за тот же период вырос куда мягче - с $5,49 млрд (около 403,2 млрд рублей) до $6,68 млрд (около 490,6 млрд рублей).

Раньше Армения в большей степени была должна внешним кредиторам. Теперь государство все активнее занимает у собственной финансовой системы - через облигации, банки, фонды, инвесторов. Деньги начинают ходить по внутреннему кругу: из банков и накоплений - в бюджет, из бюджета - обратно держателям государственных бумаг, уже с процентами.

На первый взгляд это выглядит даже солидно: своя валюта, рынок, и свои деньги. Меньше зависимости от внешних кредиторов, меньше валютного риска, больше финансовой самостоятельности. Но именно внутри этого приличия спрятан самый острый вопрос.

Когда государство становится самым надежным и удобным заемщиком внутри страны, финансовой системе все выгоднее кредитовать не бизнес, производство, или новую экономику, а само государство. Банкам и фондам это понятно, безопасно, регулярно: купил государственные бумаги - получил доход. Все законно, чинно, и выглядит образцово. Только эта образцовость дорого обходится бюджету.

Потому что государство, занимая у внутреннего рынка, потом годами платит ему проценты из того же бюджета - из денег, которые могли бы идти на дороги, больницы, школы, безопасность, развитие. И чем больше таких бумаг, тем сильнее страна начинает обслуживать не только свои реальные задачи, но и собственную долговую машину.

Так долг становится замкнутым финансовым кругом: государство само занимает внутри страны, разгоняет эту зависимость, платит за нее проценты - и каждый год называет это управлением финансами.

В этом и состоит главный вопрос: Армения строит экономику будущего - или учится все дороже занимать у самой себя? Красиво перекладывать деньги из будущего в настоящее?

Проценты не интересуются рейтингами премьера, настроением парламента, сложностью геополитики и красивыми речами. Они приходят по календарю.

В 2025 году, по словам министра финансов Армении Ваге Ованнисяна, затраты на обслуживание долга правительства составили 349,1 млрд драмов (около 69,6 млрд рублей) - это 12,1% всех бюджетных расходов. Он также говорил, что более половины долга правительства - около 52% - находится у резидентов страны, в основном у банков и пенсионных фондов. Почти 70 млрд рублей в год - это не «долг вообще». Это плата за то, что государство уже заняло.

Государство, занимая у внутреннего рынка, потом годами возвращает эти деньги уже с процентами - из того же бюджета, где должны появляться дороги, больницы, школы, рабочие места, нормальная жизнь. Фото: REUTERS.

Долговой двигатель уже встроен в машину

В плане заимствований Армении на 2026 год все выглядит предельно ясно. Доходы бюджета запланированы на уровне 3,09 трлн драмов (около 616,6 млрд рублей), расходы - 3,63 трлн драмов (около 723,6 млрд рублей), дефицит - 536,8 млрд драмов (около 107,1 млрд рублей). То есть государство заранее планирует потратить больше, чем собрать.

Валовая потребность в финансировании на 2026 год - 1,2795 трлн драмов (около 255,2 млрд рублей). Из них процентные платежи - 419,9 млрд драмов (около 83,8 млрд рублей), а погашение основного долга - 629,8 млрд драмов (около 125,7 млрд рублей). Всего на погашение и обслуживание долга правительства в 2026 году требуется 1,0497 трлн драмов (около 209,4 млрд рублей).

Пашинянская эпоха оказалась дороже собственных обещаний

Государство, занимая у внутреннего рынка, потом годами возвращает эти деньги уже с процентами - из того же бюджета, где должны появляться дороги, больницы, школы, рабочие места, нормальная жизнь. И чем больше таких бумаг, тем больше Армения начинает платить не за развитие, а за само право продолжать занимать.

Если бы эти миллиарды превратились в видимую силу - в мощную промышленность, новую инфраструктуру, резкий рост доходов, - разговор был бы другим. Тогда долг можно было бы назвать ценой рывка. Болезненной, но объяснимой. Тяжелой, но осмысленной.

Но когда долг вырос на сотни миллиардов рублей, а гражданину по-прежнему предлагают не результат, а объяснение, возникает вопрос: что именно купила страна на эти деньги - будущее или отсрочку расплаты?

Сегодня на каждого жителя Армении условно приходится около $4 665 долга - примерно 342,6 тыс. рублей. На семью из четырех человек - уже около $18 660, то есть примерно 1,37 млн рублей. Это не личная квитанция, которую завтра принесут в почтовый ящик. Хуже. Это невидимая строка в будущем каждого налога, каждой урезанной возможности, каждого решения, где государство будет выбирать не между хорошим и лучшим, а между срочным и невозможным.

Армения заняла у самой себя не просто деньги. Она заняла время. И если за это время не появится реальный результат, платить придется не власти, которая раздавала обещания, а гражданам - налогами, ценами, бедностью выбора и будущим, которое уже начали расписывать по процентам.