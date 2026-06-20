«Брачного контракта никогда не было, может, и подпишем»: Павел Деревянко высказался о семейной жизни

Павел Деревянко и Зоя Фуць Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Звездный десант прибыл накануне выходных в гости к Павлу Деревянко и его жене Зое Фуць. Семейная пара собрала друзей на открытии своего дизайнерского бутика «FABZPRO».

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Павел Деревянко открыл с супругой семейный бутик

По словам Деревянко и его музы, на модные вещички они цены не накручивают и все отшивают в России.

— Зачем нам Италия, если можно делать классные вещи в России? Ручная работа, вышивка. Уже многие наши коллеги (Владимир Яглыч, Катя Кабак) заказали у нас костюмы. Просят ли они скидки? Знаете, мы у наших друзей тоже никогда скидки не просим. Как говорится, поддерживаем рублем, — щебетала с репортерами супруга Деревянко Зоя.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Как говорит Павел, они с женой не исключают, что у них будут совместные дети. А вот брачный контракт, который сейчас так моден в среде шоу-бизнеса, супруги пока не составили.

— Брачного контракта никогда не было, может, и подпишем, я не возражаю, — сказал «акулам пера» Деревянко.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

— А зачем? Мы и так доверяем друг другу. Я знаю, что Паша никогда не обидит меня и детей, — обняла супруга красотка Зоя Фуць.

Напомним: о том, что 49-летний Деревянко собрался в ЗАГС, стало известно год назад. Артист сделал предложение блондинке на футбольном поле в майке любимого «Динамо» под многотысячный гул болельщиков.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

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