Михаил Грушевский устроил жене шикарный день рождения на Средиземном море: люксовый отель за 2 млн рублей, белоснежный пляж и древний амфитеатр

Михаил и Евгения Грушевские с сыном Мишей. Фото: личный архив Грушевских

Нет лучше идеи, чем отправиться отдыхать на море. Именно так подумал известный юморист Михаил Грушевский и сделал любимый супруге Евгении роскошный подарок на день рождения. Всей семьей они улетели на Анатолийское побережье Турции.

Грушевские остановились в отеле Gloria Serenity — одном из самых фешенебельных и дорогих в турецком Белеке. Проживание на вилле в течение двух недель стоит там порядка 2 миллионов рублей. Отель ориентирован на ВИП-клиентов, для которых предусмотрен особый сервис.

Фото: личный архив Грушевских

Евгения Грушевская захотела провести свой день рождения в исторических локациях — древнегреческом амфитеатре Аспендос и античном музее под открытым небом живописной бухты Сиде. Там более двух тысяч лет назад греки возвели потрясающей красоты город, который затем стал частью Римской империи, и чьи руины теперь бережно восстанавливают турецкие археологи. В поездке Грушевских сопровождал искусствовед, увлекательно рассказывающий о культуре и быте греко-римского периода Анатолийского побережья.

Фото: личный архив Грушевских

По словам Грушевского, рассказы о боях гладиаторов на античных аренах особенно впечатлили его 10-летнего сына. Миша Грушевский профессионально занимается футболом в школе ПФК ЦСКА, и он искренне интересуется историями о спортивном духе и выдержке древних воинов.

Фото: личный архив Грушевских

В своем блоге юморист опубликовал фотосессию семейного отдыха. Помимо фото античных локаций, в галерее есть снимки с пляжа. Грушевский называет свою жену Евгению богиней и любуется ее женственной фигурой.

Евгения Грушевская. Фото: личный архив Грушевских

Евгения Грушевская призналась, что секрет ее стройности заключается не только в генетике, но в определенных ограничениях в питании (отказ от мучного и сладкого). Также Евгения ведет активный образ жизни и регулярно делает массаж. Кроме того, супруга бдительно следит за формой и питанием Михаила — стоит отметить, что артист выглядит молодо и подтянуто.

Михаил Грушевский с сыном Мишей. Фото: личный архив Грушевских

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