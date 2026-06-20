Юлия Барановская сделала признание о дочери: "Невыносимая щемящая боль, ком в горле стоит"

Юлия Барановская рассказала о дочери Яне Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Юлия Барановская выпускает во взрослую жизнь второго ребенка от Андрея Аршавина. Не так давно ее 18-летняя дочь Яна окончила школу. Многодетная мама не находит себе места из-за переживаний за судьбу наследницы.

Юлия Барановская призналась, что тяжело переживает взросление детей. 46-летняя звезда экрана пока не успела осознать, что ее единственная дочь Яна выросла.

Девушка окончила школу и готовится к поступлению в университет. "Для моей девочки закончилась школа. Через неделю выпускной. Как оказалось, от первого до одиннадцатого класса всего лишь одно мгновение. Оно так быстро пролетает", - поведала бывшая избранница Андрея Аршавина.

По ее словам, ее дочка слишком быстро выросла. "У меня просто невыносимая щемящая боль, как будто сердце сжали сильной рукой и не отпускают. Ком в горле стоит... Моя любовь, моя малышка", - написала Юлия в блоге.

Телеведущая ранее отмечала, что дочь - самая пробивная из всех ее детей. Она делает успехи во многих дисциплинах и четко знает, чего хочет. И это очень радует Юлю. "У дочери непростой характер, и это никак не связано с подростковым возрастом. Она всегда отстаивает свою точку зрения, высказывает мнение по любому вопросу. Меня эти качества искренне восхищают. Они помогут ей в жизни", - уверена знаменитость.

Телеведущая родила от Андрея Аршавина троих детей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, Аршавин ушел от Барановской, когда она была беременна их третьим ребенком - сыном Арсением. Долгое время футболист не общался с детьми от Барановской. По словам спортсмена, он не бросал сыновей Артема и Арсения и дочь Яну. Лишь после скандального развода с Алисой Казьминой он сблизился со старшими отпрысками.