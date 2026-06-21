Аптечка в машине летом: 5 лекарств, которые превращаются в яд при нагревании

Чаще всего аптечка находится в бардачке или под сиденьем, где лекарства при высокой температуре не просто теряют эффективность, но и способны стать токсичными. Фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom

Летом автомобиль превращается в настоящую тепловую ловушку и даже в умеренно солнечный день температура в салоне за короткое время может повышаться до 50–60 градусов. При этом чаще всего аптечка находится в бардачке или под сиденьем, лекарства при такой температуре не просто теряют эффективность, но и способны стать токсичными.

- Законодательно утвержденная автомобильная аптечка, по сути, это аптечка спасателя. Главный акцент в ней – на перевязочные средства, жгуты, ножницы, перчатки и маску для сердечно-легочной реанимации, - говорит kp.ru терапевт Елена Павлова, врач общей практики.

* Дополнительно может быть ацетилсалициловая кислота, которую необходимо разжевать при давящих болях за грудиной, чтобы предотвратить образование тромба.

* Антигистаминные средства, которые необходимы при укусе насекомых, например осы, чтобы предотвратить отеки.

* Регидрон - порошок для восстановления водного баланса при перегреве или внезапной диарее.

* Возможные дополнения (нитроглицерин, ибупрофен и т.п.)

В автомобильной аптечке главный акцент – на перевязочные средства, жгуты, ножницы, перчатки и маску для сердечно-легочной реанимации. Фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom

КАК ОНИ ВЕДУТ СЕБЯ В ЖАРКУЮ ПОГОДУ: ГЛАВНАЯ ОПАСНОСТЬ

1. Ацетилсалициловая кислота - самый капризный «пассажир».

- При температуре выше +25 градусов и влажности этот препарат разлагается на уксусную и салициловую кислоту, - объясняет Елена Павлова. - У таблеток появляется резкий запах уксуса, они могут крошиться, на поверхности появляется порошкообразный налет. В таком состоянии препарат не просто перестает разжижать кровь, но и вызывает сильный химический ожог слизистой рта и пищевода, а также способен спровоцировать аспириновую бронхиальную астму. Если вскрыли пачку и почувствовали запах уксус, то не используйте такие таблетки.

2. Антигистаминные препараты – не яд, но и без эффекта.

Препараты против аллергии при перегреве ядом не станут. Но при этом стремительно теряют эффективность, так как высокая температура разрушает действующее вещество.

3. Порошок Регидрон - критических изменений не происходит.

Регидрон в герметичном саше стабилен даже при +60 градусах. Но если пакетик был поврежден, соль впитает воду из влажного воздуха и превратится в камень, что приведет к нарушению концентрации солей. «Так что вместо спасения от обезвоживания будет риск электролитного дисбаланса», - предупреждает Елена Павлова.

4. Ибупрофен становится токсичен.

При длительном воздействии высокой температуры ибупрофен окисляется с образованием альдегидов и кетонов.

- Эти соединения могут вызвать аллергию, токсины для почек, могут спровоцировать бронхоспазм. Особенно опасен такой препарат для детей и людей с бронхиальной астмой или хронической болезнью почек, - предостерегает врач.

5. Нитроглицерин становится неэффективен.

Нитроглицерин - скорая помощь при стенокардии.

- При нагреве он быстро разлагается с выделением оксидов азота и практически мгновенно теряет сосудорасширяющую активность, а значит становится не эффективен при боли в сердце, - рассказывает Елена Павлова. - Мало того, оксиды азота, накопившиеся в блистере, обладают раздражающим и токсическим действием на слизистые оболочки, применение под язык такого препарата может вызвать рефлекторный спазм гортани, тошноту и резкое падение давления, что может ухудшить состояние.

6. Спиртовые препараты йода или бриллиантового зеленого (зеленки) становятся суперконцентратами.

Любые спиртовые растворы на жаре (йод и зеленка не исключение) частично испаряются, концентрация в растворе растет.

«При нанесении на рану такого раствора вместо антисептической обработки может привести к ожогу тканей», - рассказывает терапевт.

- Поэтому очень важно, что ни одно лекарство не лежало под прямыми солнечными лучами или на задней полке, идеальное место — сумка-холодильник или термоконтейнер, - говорит Елена Павлова. - Менять препараты нужно дважды в год — весной и осенью, вне зависимости от срока годности на упаковке. Но проверять нужно не только срок годности, но и внешний вид, запах, целостность упаковки: автомобильный климат безжалостен, и экономия на свежем блистере может стоить слишком дорого.

ЧТО НЕОБХОДИМО В ДОМАШНЕЙ АПТЕЧКЕ

Регулярно пересматривайте аптечку, контролируйте сроки годности лекарств Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

«В ней не должно быть много лекарств и просроченных пузырьков», - считает врач и рекомендует обязательный минимум:

* кровоостанавливающий жгут и эластичный бинт,

* стерильные бинты и салфетки разных размеров,

* хлоргексидин для промывания ран, либо перекись водорода,

* аспирин без оболочки - для разжижения крови при боли в сердце более 5 минут и подозрении на инфаркт миокарда,

* нитроглицерин,

* парацетамол или ибупрофен для снижения температуры,

* антигистаминное средство, например супрастин,

* сорбент - Полисорб или Смекта при отравлениях, диарее,

* Регидрон - порошок против обезвоживания,

* термометр электронный.

ХОЛОДИЛЬНИК — ДРУГ ИЛИ ВРАГ?

Понятно, что в автомобиле климат не самый благоприятный. А как быть с домашней аптечкой? При жаре сунуть все лекарства в холодильник?

- Очень распространенный миф, что в холодильнике лекарствам лучше, - отмечает Елена Павлова. - На самом деле большинство препаратов рассчитаны на хранение при комнатной температуре, в среднем от 15 до 25 градусов, в сухом, защищенном от света месте. Холодильник для них агрессивная среда, где высокая влажность, перепады температур при открывании дверцы, возможное образование конденсата. Влага проникает в блистер или внутрь таблетки, поэтому они начинаются крошится, покрываются налетом, порошки образуют комок. Активные вещества могут адсорбировать запахи продуктов, и вместо лекарства вы получите непредсказуемую химическую смесь.

Для большинства препаратов холодильник является агрессивной средой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Но, конечно, есть группы препаратов, которым холодильник жизненно необходим:

* инсулины до вскрытия и открытый флакон,

* вакцины и сыворотки,

* некоторые антибиотики в виде приготовленных суспензий,

* пробиотики, если это живые лиофилизированные бактерии,

* отдельные гормональные препараты и интерфероны,

* глазные капли и некоторые ушные капли после вскрытия, если это указано в инструкции,

* ректальные и вагинальные свечи на жировых основах.

КАК ПОНЯТЬ, ГДЕ ХРАНИТЬ ПРАВИЛЬНО

Банально: читайте инструкцию.

«Производитель всегда указывает температурный режим и условия: в сухом месте, в холодильнике при 2–8 градусов, беречь от света. Если написано в прохладном месте, это 8–15 градусов, но не обязательно в холодильнике, часто достаточно закрытого ящика в самой прохладной комнате, подальше от плиты и батареи», - поясняет врач.

Многие хранят йод, зеленку, пластыри и бинты в ванной, что тоже неправильно: влажность и тепло портят перевязочный материал и разрушают антисептики так же быстро, как салон автомобиля летом.

ВАЖНО

Что портится чаще всего, а не только летом

* Жидкие лекарственные формы после вскрытия — капли, сиропы, растворы для инъекций, потому что стерильность нарушается уже через 2–4 недели после открытия, даже если срок годности на флаконе еще позволяет. Особенно это касается глазных и назальных капель, микстур от кашля.

* Мази и гели окисляются и прогоркают, меняют цвет, консистенцию, могут вызывать контактный дерматит вместо лечебного эффекта.

* Перекись водорода разлагается на воду и кислород, становится бесполезной, открытый флакон можно использовать не более 1–2 месяцев.

* Нашатырный спирт — аммиак улетучивается при малейшей негерметичности.

* Пластыри и перевязочные средства теряют клейкость, а если упаковка нарушена, то и стерильность. Бинты в сыром багажнике могут заплесневеть, а такая плесень — источник аллергенов и токсинов.

* Свечи (ректальные и вагинальные) деформируются даже при умеренном тепле, что меняет дозу и путь высвобождения действующего вещества.

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